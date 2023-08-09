Одинокі пенсіонери можуть оформити щомісячні доплати: хто саме та як це зробити — Finance.ua

Одинокі пенсіонери можуть оформити щомісячні доплати: хто саме та як це зробити Сьогодні 14:00 — Казна та Політика

Згідно з законом України № 646-IX від 02.06.2020 отримати надбавку можуть пенсіонери, які досягли 80-річного віку. Це одинокі пенсіонери, які потребують постійного стороннього догляду, але не мають родичів, які б його здійснювали.

Який розмір надбавки

Ці категорії пенсіонерів можуть оформити собі щомісячну надбавку до виплат у розмірі 40% від прожиткового мінімуму. На сьогодні це 837 гривень.

Які документи потрібні для оформлення надбавки

Для оформлення допомоги потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання з такими документами:

заява,

паспорт; ідентифікаційний номер,

витяг з ПФУ про те, що пенсіонер не отримує надбавку щодо догляду за пенсіонером,

висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду.

Нагадаємо, що «вікові» надбавки можуть отримати такі категорії пенсіонерів:

віком від 70 до 74 років — 300 гривень,

від 75 до 79 років — 496 гривень,

від 80 років — 570 гривень.

Довідка Finance.ua:

Певні категорії пенсіонерів отримають солідні доплати до пенсії у серпні, але деяким доведеться особисто звернутись до Пенсійного фонду України.Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

В Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. До того ж достроковий вихід на пенсію дозволено як жінкам, так і чоловікам.Отже, право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.



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