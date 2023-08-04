В ПФУ розповіли, кому виплатять солідні доплати до пенсії у серпні — Finance.ua

В ПФУ розповіли, кому виплатять солідні доплати до пенсії у серпні Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Певні категорії пенсіонерів отримають солідні доплати до пенсії у серпні, але деяким доведеться особисто звернутись до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754 «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань» передбачено разову грошову виплату до Дня Незалежності України особам, які мають статус відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань».

Хто і скільки отримає до Дня Незалежності?

Варто зазначити, що розмір виплат становитиме від 450 до 3100 грн, а саме:

учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яких встановлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, а також дружини (чоловіки)) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, що народилися у зазначених місцях примусового утримання їхніх батьків — 1000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3 100 гривень;

особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) ув’язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин: І групи — 3100 гривень; ІІ групи — 2 900 гривень; ІІІ групи — 2 700 гривень.

Кому обов’язково потрібно звернутися для отримання виплати до ПФУ

Громадянам, які одержують пенсію, виплати будуть нараховані автоматично, без особистого звернення до органу Пенсійного фонду України.

Звернутися до ПФУ потрібно особам, які не перебувають:

на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувачів пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, —

їм грошова допомога виплачується лише за їх зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою та документами, що підтверджують особу, статус, номер поточного рахунку уповноваженого банку тощо.

borgexpert За матеріалами:

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