Мінсоцполітики та Мінветеранів домовилися про обмін даними — Finance.ua

Мінсоцполітики та Мінветеранів домовилися про обмін даними
Міністерство соціальної політики та Міністерство у справах ветеранів уклали договір про обмін даними щодо ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Зокрема, цим договором визначено порядок взаємодії між реєстрами міністерств з метою забезпечення обмінів даними про ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо їх пільгової категорії, інформації про інвалідність, забезпечення допоміжними засобами реабілітації тощо, а також підтвердження їхнього статусу.
Для чого це потрібно
Завдяки передачі відомостей з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери до Єдиного державного реєстру ветеранів війни та у зворотному напрямку створення нових та оновлення наявних карток визначених категорій осіб відбуватиметься автоматично.
Це дозволить значно скоротити час на обробку інформації та ухвалення рішень, відтак громадянам не доведеться витрачати час на збір довідок у різних держустановах. Також налагодження інформаційної взаємодії унеможливить підробку документів.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Національне агентство з питань запобігання корупції уклали договір про інформаційну взаємодію для спрощення обмінів даними.
Нова інформаційна взаємодія дасть змогу автоматично оновлювати дані, зокрема отримувати інформацію про соціальні виплати.
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