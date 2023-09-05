Мінсоцполітики та Мінветеранів домовилися про обмін даними — Finance.ua

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Мінсоцполітики та Мінветеранів домовилися про обмін даними

Казна та Політика
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Мінсоцполітики та Мінветеранів домовилися про обмін даними
Мінсоцполітики та Мінветеранів домовилися про обмін даними
Міністерство соціальної політики та Міністерство у справах ветеранів уклали договір про обмін даними щодо ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Зокрема, цим договором визначено порядок взаємодії між реєстрами міністерств з метою забезпечення обмінів даними про ветеранів війни, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо їх пільгової категорії, інформації про інвалідність, забезпечення допоміжними засобами реабілітації тощо, а також підтвердження їхнього статусу.

Для чого це потрібно

Завдяки передачі відомостей з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери до Єдиного державного реєстру ветеранів війни та у зворотному напрямку створення нових та оновлення наявних карток визначених категорій осіб відбуватиметься автоматично.
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Це дозволить значно скоротити час на обробку інформації та ухвалення рішень, відтак громадянам не доведеться витрачати час на збір довідок у різних держустановах. Також налагодження інформаційної взаємодії унеможливить підробку документів.
Нагадаємо, Міністерство соціальної політики та Національне агентство з питань запобігання корупції уклали договір про інформаційну взаємодію для спрощення обмінів даними.
Нова інформаційна взаємодія дасть змогу автоматично оновлювати дані, зокрема отримувати інформацію про соціальні виплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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