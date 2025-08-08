Количество поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое: какую помощь можно получить — КГГА — Finance.ua
Количество поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое: какую помощь можно получить — КГГА

Количество существенно поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое по сравнению с прошлыми годами полномасштабной войны. В столице уже восстановили 25 сильно поврежденных домов, еще на 7 объектах продолжаются работы.
Об этом сообщают в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.
Потенциально аварийно опасные жилые дома столицы, поврежденные в результате военной агрессии рф, восстанавливают в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.05.2022 № 538.
Заказчик разрабатывает проектно-сметную документацию, готовит экспертные отчеты, разрешения, заключает подрядные договоры со строительными организациями на восстановительные работы и определяет сроки их проведения.
По информации Департамента, в перечень наиболее поврежденных многоквартирных жилых домов, из которых части жителей пришлось отселиться, вошли 88 объектов, из них 49 — в этом году.
Сразу после вражеских обстрелов городские службы оперативно затягивают пленкой и закрывают фанерой поврежденные окна и балконы в квартирах киевлян, предоставляют материалы пострадавшим жителям. Чинят крыши домов.
Пособие
Пострадавшие жители через районные Управления социальной и ветеранской политики также могут подать заявление на единовременное пособие в размере 10 000 грн (в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам»).
  • Тем, чье жилье сочтут непригодным, выплатят единовременно 40 000 грн на аренду временного жилья.
  • А до момента восстановления жилья (максимально 1 год) будут получать ежемесячное пособие по 20 000 грн.
Кроме этого, все, чье жилье получило повреждения, должны получить пособие в рамках государственной программы «єВідновлення» через приложение «Дія».
