Количество поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое: какую помощь можно получить — КГГА

Количество существенно поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое по сравнению с прошлыми годами полномасштабной войны. В столице уже восстановили 25 сильно поврежденных домов, еще на 7 объектах продолжаются работы.

Об этом сообщают в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Потенциально аварийно опасные жилые дома столицы, поврежденные в результате военной агрессии рф, восстанавливают в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.05.2022 № 538.

Заказчик разрабатывает проектно-сметную документацию, готовит экспертные отчеты, разрешения, заключает подрядные договоры со строительными организациями на восстановительные работы и определяет сроки их проведения.

По информации Департамента, в перечень наиболее поврежденных многоквартирных жилых домов, из которых части жителей пришлось отселиться, вошли 88 объектов, из них 49 — в этом году.

Сразу после вражеских обстрелов городские службы оперативно затягивают пленкой и закрывают фанерой поврежденные окна и балконы в квартирах киевлян, предоставляют материалы пострадавшим жителям. Чинят крыши домов.

Пособие

Пострадавшие жители через районные Управления социальной и ветеранской политики также могут подать заявление на единовременное пособие в размере 10 000 грн (в рамках городской программы «Забота. Навстречу киевлянам»).

Тем, чье жилье сочтут непригодным, выплатят единовременно 40 000 грн на аренду временного жилья.

А до момента восстановления жилья (максимально 1 год) будут получать ежемесячное пособие по 20 000 грн.

Кроме этого, все, чье жилье получило повреждения, должны получить пособие в рамках государственной программы «єВідновлення» через приложение «Дія».

