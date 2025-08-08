Что и откуда импортирует Украина — статистика за 7 месяцев — Finance.ua
Что и откуда импортирует Украина — статистика за 7 месяцев

Казна и Политика
8
За первые семь месяцев 2025 года в Украину ввезли товаров на сумму $45,9 млрд, экспорт составил $23,2 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В общей сложности 76% всех ввезенных товаров подлежали налогообложению. Объем облагаемого налогом импорта составил $34,7 млрд. Налоговая нагрузка на каждый килограмм таких товаров составила 0,52 доллара.
Инфографика: customs.gov.ua
Инфографика: customs.gov.ua

Откуда больше всего импортируют

Больше всего товаров Украина импортировала из:
  • Китая — $9,9 млрд;
  • Польши — $4,4 млрд;
  • Германии — $3,7 млрд.

Куда чаще всего экспортировали

Среди основных направлений экспорта:
  • Польша — $2,9 млрд;
  • Турция — $1,9 млрд;
  • Италия — $1,3 млрд.

Основные импортные категории

68% всего импорта приходится на три группы товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $18 млрд. От их таможенного оформления в бюджет поступило 112,7 млрд грн (29% всех таможенных поступлений);
  • продукция химической промышленности — $7,3 млрд. Бюджет получил 57,0 млрд грн (15% таможенных поступлений);
  • топливно-энергетические товары — $5,9 млрд. От них бюджет пополнился на 105,5 млрд грн (27% поступлений).

Что Украина экспортирует больше всего

В тройку наиболее экспортируемых товаров входят:
  • продовольственные товары — $13 млрд;
  • металлы и изделия из них — $2,6 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд.
В январе-июле 2025 года при таможенном оформлении экспортируемых товаров, на которые действует вывозная пошлина, в бюджет поступило 159,1 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
