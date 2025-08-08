Что и откуда импортирует Украина — статистика за 7 месяцев
За первые семь месяцев 2025 года в Украину ввезли товаров на сумму $45,9 млрд, экспорт составил $23,2 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В общей сложности 76% всех ввезенных товаров подлежали налогообложению. Объем облагаемого налогом импорта составил $34,7 млрд. Налоговая нагрузка на каждый килограмм таких товаров составила 0,52 доллара.
Откуда больше всего импортируют
Больше всего товаров Украина импортировала из:
- Китая — $9,9 млрд;
- Польши — $4,4 млрд;
- Германии — $3,7 млрд.
Куда чаще всего экспортировали
Среди основных направлений экспорта:
- Польша — $2,9 млрд;
- Турция — $1,9 млрд;
- Италия — $1,3 млрд.
Основные импортные категории
68% всего импорта приходится на три группы товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $18 млрд. От их таможенного оформления в бюджет поступило 112,7 млрд грн (29% всех таможенных поступлений);
- продукция химической промышленности — $7,3 млрд. Бюджет получил 57,0 млрд грн (15% таможенных поступлений);
- топливно-энергетические товары — $5,9 млрд. От них бюджет пополнился на 105,5 млрд грн (27% поступлений).
Что Украина экспортирует больше всего
В тройку наиболее экспортируемых товаров входят:
- продовольственные товары — $13 млрд;
- металлы и изделия из них — $2,6 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд.
В январе-июле 2025 года при таможенном оформлении экспортируемых товаров, на которые действует вывозная пошлина, в бюджет поступило 159,1 млн грн.
