Что и откуда импортирует Украина — статистика за 7 месяцев Сегодня 20:30

За первые семь месяцев 2025 года в Украину ввезли товаров на сумму $45,9 млрд, экспорт составил $23,2 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В общей сложности 76% всех ввезенных товаров подлежали налогообложению. Объем облагаемого налогом импорта составил $34,7 млрд. Налоговая нагрузка на каждый килограмм таких товаров составила 0,52 доллара.

Инфографика: customs.gov.ua

Откуда больше всего импортируют

Больше всего товаров Украина импортировала из:

Китая — $9,9 млрд;

Польши — $4,4 млрд;

Германии — $3,7 млрд.

Куда чаще всего экспортировали

Среди основных направлений экспорта:

Польша — $2,9 млрд;

Турция — $1,9 млрд;

Италия — $1,3 млрд.

Основные импортные категории

68% всего импорта приходится на три группы товаров:

машины, оборудование и транспорт — $18 млрд. От их таможенного оформления в бюджет поступило 112,7 млрд грн (29% всех таможенных поступлений);

продукция химической промышленности — $7,3 млрд. Бюджет получил 57,0 млрд грн (15% таможенных поступлений);

топливно-энергетические товары — $5,9 млрд. От них бюджет пополнился на 105,5 млрд грн (27% поступлений).

Что Украина экспортирует больше всего

В тройку наиболее экспортируемых товаров входят:

продовольственные товары — $13 млрд;

металлы и изделия из них — $2,6 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,2 млрд.

В январе-июле 2025 года при таможенном оформлении экспортируемых товаров, на которые действует вывозная пошлина, в бюджет поступило 159,1 млн грн.

