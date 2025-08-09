Украина получит более 3 млрд евро от ЕС — Finance.ua
Украина получит более 3 млрд евро от ЕС

Украина получит более 3 млрд евро от ЕС
Украина получит более 3 млрд евро от ЕС
Совет Европейского Союза одобрил 3,2 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Это регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I за инструментом.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в трудные времена», — прокомментировала решение ЕС премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Она выразила благодарность датскому председательству за четкую поддержку.
«Каждое такое решение приближает нас к сильной Украине в единой Европе», — подчеркнула Свириденко.
В соответствии с требованиями Совета ЕС, до конца первого квартала 2025 года были предусмотрены реформационные шаги, охватывающие такие сферы, как борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами.

Куда направят средства

Средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Сколько денежных средств Украина уже получила в рамках программы Ukraine Facility

В общей сложности в госбюджет уже поступило 19,6 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Только в 2025 году предусмотрено около 12,5 млрд евро финансовой поддержки для Украины, из которых 3,5 млрд евро уже привлечено.
«Европейский Союз остается крупнейшим донором бюджетной поддержки Украины — 53,5 млрд евро за более трех лет», — говорится в сообщении.
