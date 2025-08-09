Как рассчитывается размер базовой социальной помощи — объяснение ПФУ Сегодня 16:02 — Личные финансы

С 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи (БСП). Она ориентирована на поддержку семей с низкими доходами.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на получение БСП

Сейчас на помощь могут претендовать семьи, уже получающие одну из таких выплат:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей в многодетных семьях;

временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

С 1 октября 2025 года программа будет расширена. Присоединиться смогут другие семьи, нуждающиеся в государственной поддержке и отвечающие критериям, определенным постановлением Кабмина № 371.

Как рассчитывается размер пособия

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Базовая величина для расчета БСП составляет 4500 гривен.

Ее размер для семьи определяется на уровне:

100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя);

70% (3150 грн) такой базовой величины для каждого следующего члена семьи;

для каждого ребенка младше 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины также определяется на уровне 100%.



Для пенсионеров без достаточного стажа:

менее 10 лет — 53% (2385 грн);

от 10 до 20 лет — 62% (2790 грн);

от 20 до 30 лет — 70% (3150 грн);

30 и более лет — 88% (3960 грн).

Среднемесячный совокупный доход семьи, учитываемый при назначении БСД, — это рассчитанный в среднем за месяц доход всех членов семьи, полученный ими в течение одного квартала, предшествующего месяцу обращения за назначением базовой социальной помощи, или трех месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Не включаются в совокупный доход:

государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Напомним, в июле тогдашняя министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла , что в Украине планируют объединить все действующие виды социальной помощи в один. Выплачивать пособие планируют уже со следующего года.

