Как рассчитывается размер базовой социальной помощи — объяснение ПФУ
Как рассчитывается размер базовой социальной помощи — объяснение ПФУ

С 1 июля 2025 года в Украине стартовал экспериментальный проект по внедрению нового вида государственной поддержки — базовой социальной помощи (БСП). Она ориентирована на поддержку семей с низкими доходами.
Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на получение БСП

Сейчас на помощь могут претендовать семьи, уже получающие одну из таких выплат:
  • государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей в многодетных семьях;
  • временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или их место жительства неизвестно.
С 1 октября 2025 года программа будет расширена. Присоединиться смогут другие семьи, нуждающиеся в государственной поддержке и отвечающие критериям, определенным постановлением Кабмина № 371.

Как рассчитывается размер пособия

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Базовая величина для расчета БСП составляет 4500 гривен.
Ее размер для семьи определяется на уровне:
  • 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя);
  • 70% (3150 грн) такой базовой величины для каждого следующего члена семьи;
  • для каждого ребенка младше 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины также определяется на уровне 100%.
Для пенсионеров без достаточного стажа:
  • менее 10 лет — 53% (2385 грн);
  • от 10 до 20 лет — 62% (2790 грн);
  • от 20 до 30 лет — 70% (3150 грн);
  • 30 и более лет — 88% (3960 грн).
Среднемесячный совокупный доход семьи, учитываемый при назначении БСД, — это рассчитанный в среднем за месяц доход всех членов семьи, полученный ими в течение одного квартала, предшествующего месяцу обращения за назначением базовой социальной помощи, или трех месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Не включаются в совокупный доход:
  • государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
  • помощь на детей одиноким матерям;
  • помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;
  • временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
  • государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.
Напомним, в июле тогдашняя министр социальной политики Оксана Жолнович заявляла, что в Украине планируют объединить все действующие виды социальной помощи в один. Выплачивать пособие планируют уже со следующего года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
