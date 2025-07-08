В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги — Finance.ua

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
В Україні планують об’єднати всі чинні види соціальної допомоги в один. Виплачувати допомогу планують уже з наступного року.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час ефіру з ЦЕС, повідомляє РБК-Україна.
За її словами, в країні вже запустили пілотний проєкт «абсолютно автоматичної допомоги» — базової соціальної допомоги.
«Я думаю, що ми протестуємо, як вона працює. І вже з наступного року будемо об’єднувати ці допомоги. Усі види допомоги зробимо єдиною, зрозумілою, простою, але досить високою», — зазначила Жолнович.
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт базової соціальної допомоги.
Виплати призначатимуться:
- малозабезпеченим сім’ям;
- одиноким матерям або батькам, які отримують допомогу на дітей;
- багатодітним сім’ям;
- сім’ям, які отримують тимчасову допомогу дітям через несплату аліментів або відсутність інформації про одного з батьків;
- людям з інвалідністю;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Сума допомоги визначається як різниця між встановленою базовою величиною та середньомісячним доходом сім’ї за останні три місяці. Базові суми:
- для першого члена сім’ї — 4500 грн;
- для кожного повнолітнього — 3150 грн (70%);
- для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю І-ІІ групи — 4500 грн.
Мета програми — уникнути ситуації, коли людям потрібно окремо оформлювати кілька видів допомог, збираючи десятки довідок.
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