Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат — Finance.ua

Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат

Кабінет міністрів планує збільшити розмір базової соціальної допомоги і зробити її суттєво вищою за нинішній прожитковий мінімум.

Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

За її словами, в Україні «немає жодних заборгованостей за жодними соціальними виплатами та не планується».

«Ми хочемо їх (соцвиплати. — Ред.) збільшувати. Вже в липні стартує експеримент з базової соціальної допомоги, яка буде суттєво вище, аніж сьогодні прожитковий мінімум. І я сподіваюся, що до кінця року буде розроблено ще декілька ініціатив, які посилять соціальні гарантії для наших людей», — сказала Жолнович.

Учасниками експериментального проєкту є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту (крім осіб, які перебувають на тимчасово окупованих росією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією, затвердженого в установленому Кабінетом міністрів України порядку, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, та осіб, які перебувають за кордоном).

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Також учасниками проєкту є громадяни, які:

з 1 липня 2025 р. — на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

з 1 жовтня 2025 р. — також особи/сім'ї, якщо вони на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженим цією постановою;

відповідальні за організацію та забезпечення реалізації експериментального проекту — Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації, Пенсійний фонд України.

Базові суми: Нагадаємо, сума допомоги визначається як різниця між встановленою базовою величиною та середньомісячним доходом сім’ї за останні три місяці.

для першого члена сім’ї — 4500 грн;

для кожного повнолітнього — 3150 грн (70%);

для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю І-ІІ групи — 4500 грн.

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