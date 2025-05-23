Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат

Особисті фінанси
54
Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат
Уряд збільшить базову соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли деталі щодо виплат
Кабінет міністрів планує збільшити розмір базової соціальної допомоги і зробити її суттєво вищою за нинішній прожитковий мінімум.
Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
За її словами, в Україні «немає жодних заборгованостей за жодними соціальними виплатами та не планується».
«Ми хочемо їх (соцвиплати. — Ред.) збільшувати. Вже в липні стартує експеримент з базової соціальної допомоги, яка буде суттєво вище, аніж сьогодні прожитковий мінімум. І я сподіваюся, що до кінця року буде розроблено ще декілька ініціатив, які посилять соціальні гарантії для наших людей», — сказала Жолнович.
Учасниками експериментального проєкту є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту (крім осіб, які перебувають на тимчасово окупованих росією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією, затвердженого в установленому Кабінетом міністрів України порядку, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, та осіб, які перебувають за кордоном).
Читайте також
Також учасниками проєкту є громадяни, які:
  • з 1 липня 2025 р. — на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги є отримувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; допомоги на дітей одиноким матерям; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • з 1 жовтня 2025 р. — також особи/сім'ї, якщо вони на дату звернення за призначенням базової соціальної допомоги відповідають вимогам та критеріям, визначеним Порядком реалізації експериментального проекту щодо надання базової соціальної допомоги, затвердженим цією постановою;
  • відповідальні за організацію та забезпечення реалізації експериментального проекту — Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації, Пенсійний фонд України.
Читайте також
Нагадаємо, сума допомоги визначається як різниця між встановленою базовою величиною та середньомісячним доходом сім’ї за останні три місяці. Базові суми:
  • для першого члена сім’ї — 4500 грн;
  • для кожного повнолітнього — 3150 грн (70%);
  • для дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю І-ІІ групи — 4500 грн.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems