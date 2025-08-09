Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога

Личные финансы
46
Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога
Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога
Не все предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, знают, что могут попасть под повышенную ставку единого налога. В определенных условиях физические лица-предприниматели вынуждены платить не стандартные 5%, 20% или фиксированную сумму, а 15% от дохода.
Об этом пишет 24 канал.

Когда ФЛП платит 15% единого налога?

Это предусмотрено статьей 293.4 Налогового кодекса Украины, сообщает 24 Канал.
Фиксированные ставки ЕП для упрощенцев в 2025 году следующие:
  • 1 группа — 302,80 гривен/месяц;
  • 2 группа — 1 600 гривен/месяц;
  • 3 группа — 5% от дохода + военный сбор.
Но ставка 15% применяется в случае нарушения правил:
  • если предприниматель превысил разрешенный годовой лимит дохода;
  • если ФЛП получил доход от деятельности, не указанной в реестре плательщиков ЕН;
  • если расчеты производились непредвиденным способом;
  • если осуществлялась запрещенная для упрощенной системы деятельность.

Лимиты дохода в 2025 году:

  • 1 группа — до 1 336 000 гривен/год;
  • 2 группа — до 6 672 000 гривен/год;
  • 3 группа — до 9 336 000 гривен/год.
Все суммы, превышающие эти лимиты, облагаются налогом в размере 15%, а предприниматель может быть переведен на другую группу или общую систему налогообложения.

Как избежать повышенного налога?

Чтобы не платить больше, предпринимателю прежде всего следует контролировать объем своего дохода. При приближении к лимиту лучше заранее подать заявление на изменение группы или системы налогообложения.
Это можно сделать до окончания квартала, в котором произошел перелимит. Если этого не сделать, налоговая служба самостоятельно переведет ФЛП на другие условия и начислит повышенную ставку задним числом.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems