Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога — Finance.ua

Не все предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, знают, что могут попасть под повышенную ставку единого налога. В определенных условиях физические лица-предприниматели вынуждены платить не стандартные 5%, 20% или фиксированную сумму, а 15% от дохода.

Когда ФЛП платит 15% единого налога?

Фиксированные ставки ЕП для упрощенцев в 2025 году следующие:

1 группа — 302,80 гривен/месяц;

2 группа — 1 600 гривен/месяц;

3 группа — 5% от дохода + военный сбор.

Но ставка 15% применяется в случае нарушения правил:

если предприниматель превысил разрешенный годовой лимит дохода;

если ФЛП получил доход от деятельности, не указанной в реестре плательщиков ЕН;

если расчеты производились непредвиденным способом;

если осуществлялась запрещенная для упрощенной системы деятельность.

Лимиты дохода в 2025 году:

1 группа — до 1 336 000 гривен/год;

2 группа — до 6 672 000 гривен/год;

3 группа — до 9 336 000 гривен/год.

Все суммы, превышающие эти лимиты, облагаются налогом в размере 15%, а предприниматель может быть переведен на другую группу или общую систему налогообложения.

Как избежать повышенного налога?

Чтобы не платить больше, предпринимателю прежде всего следует контролировать объем своего дохода. При приближении к лимиту лучше заранее подать заявление на изменение группы или системы налогообложения.

Это можно сделать до окончания квартала, в котором произошел перелимит. Если этого не сделать, налоговая служба самостоятельно переведет ФЛП на другие условия и начислит повышенную ставку задним числом.

