Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога — Finance.ua

Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога
Не все предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения, знают, что могут попасть под повышенную ставку единого налога. В определенных условиях физические лица-предприниматели вынуждены платить не стандартные 5%, 20% или фиксированную сумму, а 15% от дохода.
Когда ФЛП платит 15% единого налога?
Фиксированные ставки ЕП для упрощенцев в 2025 году следующие:
- 1 группа — 302,80 гривен/месяц;
- 2 группа — 1 600 гривен/месяц;
- 3 группа — 5% от дохода + военный сбор.
Но ставка 15% применяется в случае нарушения правил:
- если предприниматель превысил разрешенный годовой лимит дохода;
- если ФЛП получил доход от деятельности, не указанной в реестре плательщиков ЕН;
- если расчеты производились непредвиденным способом;
- если осуществлялась запрещенная для упрощенной системы деятельность.
Лимиты дохода в 2025 году:
- 1 группа — до 1 336 000 гривен/год;
- 2 группа — до 6 672 000 гривен/год;
- 3 группа — до 9 336 000 гривен/год.
Все суммы, превышающие эти лимиты, облагаются налогом в размере 15%, а предприниматель может быть переведен на другую группу или общую систему налогообложения.
Как избежать повышенного налога?
Чтобы не платить больше, предпринимателю прежде всего следует контролировать объем своего дохода. При приближении к лимиту лучше заранее подать заявление на изменение группы или системы налогообложения.
Это можно сделать до окончания квартала, в котором произошел перелимит. Если этого не сделать, налоговая служба самостоятельно переведет ФЛП на другие условия и начислит повышенную ставку задним числом.
