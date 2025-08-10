Таможенная служба напомнила, как перевозить через границу валютные ценности — Finance.ua
Таможенная служба напомнила, как перевозить через границу валютные ценности

Личные финансы
Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро, без письменного декларирования таможенному органу.
О том, как перевозить и декларировать ценности, рассказала Государственная таможенная служба.
Когда нужно письменное декларирование:
  • перемещаете валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро;
  • осуществляете ввоз на таможенную территорию Украины платежных документов и ценных бумаг (акций, облигаций, купонов к ним, векселей (тратт), долговых расписок, аккредитивов, чеков, банковских приказов, депозитных сертификатов, других финансовых и банковских документов), выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро,
  • в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже через пункты пропуска через государственную границу Украины, открытые для воздушного сообщения, и суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 500 евро и/или суммарный вес которых превышает 50 килограммов, в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже через другие, чем открытые для воздушного сообщения, пункты пропуска через государственную границу Украины.

Несовершеннолетние лица

Имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством.
При этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем.
Перерасчет сумм наличной валюты и стоимости банковских металлов в евро осуществляется по официальному курсу гривны к евро, установленному НБУ, или по кросс-курсу, определенному согласно официальному курсу гривны к соответствующим иностранным валютам и банковским металлам, установленному Национальным банком, на день пересечения таможенной границы Украины.
Ограничений максимальной суммы/стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может ввозить на таможенную территорию Украины, законодательством не установлено.
Бланки декларации трансграничного перемещения физическими лицами валютных ценностей могут производиться физическими лицами путем распечатки с применением средств компьютерной техники или их копирования на бумаге формата А4 (210×296 миллиметров) по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 2
Вместе с заполненной декларацией для таможенного контроля и таможенного оформления валютных ценностей гражданином или уполномоченным лицом представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие страну постоянного проживания гражданина или уполномоченного лица.
Татьяна Береговая
Payment systems