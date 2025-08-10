Украинцы инвестируют в землю для сохранения капитала: цена в разных регионах (инфографика) — Finance.ua

Украинцы инвестируют в землю для сохранения капитала: цена в разных регионах (инфографика) Сегодня 11:07 — Личные финансы

Украинцы инвестируют в землю для сохранения капитала: цена в разных регионах (инфографика)

В зимние месяцы 2024/25 гг. средняя стоимость сотки земли под застройку существенно не изменялась. Тем не менее, весенние месяцы принесли незначительное повышение. В апреле средняя цена по стране составляла около $2 500 за 1 ар (100 м²) — чуть выше уровня декабря 2024 года.

В то же время в гривне наблюдался умеренный рост — с 99−104 тыс. грн/ар в конце 2024 г. до 108 тыс. грн/ар в апреле 2025 г. В первом полугодии рынок продемонстрировал относительную стабильность с колебаниями в пределах нескольких процентов.

«В долларовом эквиваленте общенациональная средняя цена сотки фактически стагнировала (колебалась около ~$2400−2500), тогда как в гривне — выросла из-за инфляционного давления», подчеркивают аналитики.

В годовом измерении (март 2024 — март 2025) цены на землю под застройку даже показали прирост +13% (с 31,8 тыс. грн до 36,1 тыс. грн за сотку за год). Это свидетельствует о долгосрочной тенденции к подорожанию.

Средняя цена купли-продажи земельных участков под застройку в регионах Украины на июнь 2025 года.

По данным «Увекона», в июне Киев удерживает лидерство со средней ценой предложения около $11−12 тыс. за ар (свыше 500 000 гривен) за счет высокой концентрации премиальных участков в пределах города.

В Одесской области средняя стоимость составляет примерно $5,5−5,6 тыс./ар, что делает ее вторым по дороговизне регионом Украины.

Высокие показатели также фиксируются на западе страны и центральных областях с развитой инфраструктурой.

В Закарпатской области средняя цена предложений — около $2,3−2,4 тыс. за сотку,

во Львовской — ≈$2,26 тыс./ар.

Дорогими остаются участки и в Винницкой области — в пределах $2,9 тыс./ар, что превышает средний уровень даже по Киевской области (~$2,4 тыс./ар).

Для Киевщины близость к столице обеспечивает высокие цены — $2,4−2,6 тыс. за сотку в зависимости от района.

Самые низкие цены

В северных и центральных регионах, которые менее экономически активны и страдают от близости боевых действий. В частности, в Черниговской, Сумской, Полтавской областях средняя стоимость земли составляет $800−900 за ар, иногда опускаясь ниже (дешевле — 14−16 тыс. грн за сотку).

К этой группе доступных регионов также относятся Кировоградская область и отдельные районы Херсонской, Николаевской областей.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.