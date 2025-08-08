Местные бюджеты получили больше средств: поступления выросли на 18% — Finance.ua

Местные бюджеты получили больше средств: поступления выросли на 18% Сегодня 19:34 — Казна и Политика

Местные бюджеты получили больше средств: поступления выросли на 18%

За 7 месяцев этого года поступления в местные бюджеты составили более 280 млрд грн. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Более 58,6% от общей суммы поступлений — налог на доходы физических лиц. В общей сложности поступило 164,2 млрд грн (+19,3% к факту 2024 года)», — отметила она.

Среди основных источников наполнения местных бюджетов также:

единый налог — 45,8 млрд грн (+12,5% к январю — июлю 2024 года);

налог на прибыль предприятий — 18,6 млрд грн (+20,1%);

налог на имущество — 33,2 млрд грн (+16,3%);

акцизный налог с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) — 1,4 млрд грн (+50,5%);

туристический сбор — 178 млн грн (+35,7%);

экологический налог — 787,0 млн грн (+3,6 проц.).

Налоговая работает над усовершенствованием аналитических инструментов

Как отметили в пресс-службе, налоговая нагрузка является одним из главных вопросов для бизнеса. ГНС использует этот показатель, используемый в комплексе с другими, чтобы анализировать и определять нетипичные изменения в поведении плательщика по сравнению с аналогичными в соответствующей отрасли. Например, аграрной, легкой промышленности, оптовой торговли и т. д.

«Это справедливый ориентир, как платят другие в этой же сфере и учитывающий реалии бизнеса. В настоящее время ГНС работает над усовершенствованием аналитических инструментов для сосредоточения внимания на плательщиках со значительными рисками», — рассказала и. о. Главы ГНС.

Что касается моратория на проверки, то, как подчеркнула Леся Карнаух, внимание ГНС будет концентрироваться на тех случаях, где есть значительные риски. Не будет никаких неожиданных визитов или обращений. Каждый, кто работает добросовестно, не будет ощущать на себе давление.

По словам Карнаух, бизнес все чаще подчеркивает повышение сервиса и качественные цифровые инструменты. Есть запрос на прозрачность, автоматизацию и упрощение процессов, чтобы минимизировать человеческий фактор и уменьшить бумажную волокиту.

«Уже активно тестируем Э-аудит. В этот процесс уже присоединились 45 налогоплательщиков, которые сформировали и подали 450 SAF-T-файлов. Сейчас это крупные налогоплательщики. Собираем все предложения и замечания, чтобы это был максимально эффективный инструмент, упростивший жизнь бизнеса. Планируем полноценно запустить его уже в конце этого года», — акцентировала глава ГНС.

Блокировка налоговых накладных и выведение из рисков. С начала года оба эти показателя сократили вдвое и ГНС работает над их дальнейшим уменьшением. Количество заблокированных налоговых накладных сократилось с 0,76% до 0,36−0,4% по Украине, количество субъектов, которые в рисках — с 27 тыс. до 13,3 тыс.

Это результат как изменения подхода, так и работы консультационных центров по функционированию СМКОР. Ибо каждый плательщик должен понимать четкий алгоритм действий в случае таких проблем.

