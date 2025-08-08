Укрзализныця планирует привлечь международных юристов для реструктуризации долга в $1 млрд — Finance.ua
Укрзализныця планирует привлечь международных юристов для реструктуризации долга в $1 млрд

Казна и Политика
20
Укрзализныця планирует урегулировать проблему накопленных еще с 2012 года долгов более чем на 1 млрд долларов США. Для этого компания через тендер планирует привлечь международного юридического советника, который будет сопровождать сложный процесс реструктуризации внешнего долга.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Речь идет об обязательствах, которые были изначально привлечены для реализации проектов 2012 года и впоследствии рефинансировались. В настоящее время критически важно согласовать новые, сбалансированные условия погашения долга.
Тендер объявляется на значительную сумму.
Отбор будет производиться среди компаний, занимающих ведущие позиции в рейтингах юридических советников, работающих в Великобритании (стране регистрации выпуска) именно в категориях рынков долгового капитала/реструктуризации долга. «Ни внутренние юристы компании, ни самостоятельно локальные юридические фирмы не могут полноценно без привлечения партнеров успешно сопровождать такие транзакции», — пояснили в компании.
Функциями юридического советника будут среди прочего:
  • подготовка детальной юридической документации;
  • защита интересов Укрзализныци в процессе переговоров;
  • правильное юридическое структурирование транзакции с целью снижения долговой нагрузки и нивелирования юридических рисков (каждая «запятая» финального договора на сделке более чем в 1 млрд долл. США может стоить компании десятков миллионов).
Закупка пройдет через систему Prozorro.
Надлежащее юридическое сопровождение процесса реструктуризации внешнего долга Укрзализныци в размере 1 млрд долларов США, что соответствует сумме около 15% активов компании, является критически важным для успешного прохождения всех этапов и достижения результата, который позволит компании стабильно функционировать и выполнять все возложенные на нее функции, и будет способствовать тому, чтобы избежать возможного дефолта.
Председатель правления компании Александр Петровский отметил, что в такой непростой период Укрзализныця должна пойти на эти дополнительные расходы, «чтобы справиться с долгами, накопленными за годы — еще с 2012 года».
«Есть времена, на которые выпадает разбирать кучу проблем, накопившихся за долгие годы. На текущее поколение железнодорожников, кроме жестких вызовов войны и потери объемов грузов, еще и такие времена выпали. Но вызов принят — будем справляться. Для этого привлекаем самую профессиональную финансовую и юридическую команду, чтобы интересы УЗ и государства были защищены и отстояны», — написал он.
По материалам:
Finance.ua
