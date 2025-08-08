«Массовый» выезд поступающих за границу — ответ Минобразования — Finance.ua
«Массовый» выезд поступающих за границу — ответ Минобразования

Казна и Политика
52
Массовый выезд абитуриентов за границу оказался преувеличенным.
Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.
Как он сообщил, по сравнению с прошлым годом, в 2025 году имеем уменьшенное количество поступающих в целом по стране где-то на 3−5% (точные цифры будут после зачисления) и эта цифра скорее соответствует демографическим показателям (меньше детей родилось 17 лет назад, чем 18), а не вызвана полномасштабной войной.
Конечно, детей родители вывозят — это бесспорный факт. Но есть четкая тенденция возвращения: в 16−17 у.е.зжают, в 18−19 возвращаются, прожив в ЕС 1−2 года, —
сказал он.

И когда поступление организовано так, как в этом году — когда в один день все знают результаты поступления (по всем формам и во все вузы), шансы тех зарубежных университетов, которые «охотятся» на наших лучших выпускников, значительно уменьшаются.
О поступлении на бакалавриат 2025

Алгоритм адресного размещения в этом году впервые охватил одновременно поступление на бюджет и на контракт, и в частные и государственные вузы.
И эта система действительно работает на поступающего:
  • 60% из общего числа поступающих, рекомендованных для вступления по своему первому приоритету, около 85% среди бюджетников.
  • 86% - по одному из трех первых приоритетов, 94% среди бюджетников.
По предварительным оценкам, до 30 тыс. поступающих, получивших рекомендации на контрактные места, в этом году получат государственный грант, который будет покрывать часть стоимости обучения. Точное количество грантополучателей будет известно после зачисления — 1 сентября.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
