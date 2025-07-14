ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году — Finance.ua

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ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году

Фондовый рынок
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ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году
ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году
Информационный ресурс «Освіта.ua» обнародовал обновленный консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины за 2025 год. Во внимание были приняты результаты сразу трех авторитетных рейтингов — «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Бал НМТ на контракт».
ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году
Каждый из них оценивает университеты по своим критериям — научная деятельность, качество образования, популярность среди поступающих и т. д. В консолидированном рейтинге учтены позиции вузов в каждом из трех списков, что позволило получить обобщенную картину.
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ТОП-10 лидеров:
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет «Львовская политехника»;
  • НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
  • Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина;
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
  • Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
  • Национальный университет «Киево-Могилянская академия»;
  • Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова.
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Напомним, большинство стран Европы предлагают украинским детям и студентам не только доступ к качественному образованию, но и реальную финансовую поддержку. Самые высокие стипендии, полностью покрывающие расходы на обучение и проживание, предлагают Великобритания и Германия. Достаточно выгодны программы Польши, Италии и Франции, где стипендии позволяют компенсировать значительную часть расходов.
В то же время даже в странах с меньшими стипендиями, как Румыния или Чехия, украинские студенты могут рассчитывать на бесплатное обучение, общежитие и дополнительную помощь.

Стипендиальные программы обучения в Европе: возможности для детей и молодежи из Украины

По материалам:
Finance.ua
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