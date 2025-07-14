ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году — Finance.ua

ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году
Информационный ресурс «Освіта.ua» обнародовал обновленный консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины за 2025 год. Во внимание были приняты результаты сразу трех авторитетных рейтингов — «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Бал НМТ на контракт».
Каждый из них оценивает университеты по своим критериям — научная деятельность, качество образования, популярность среди поступающих
и т. д. В консолидированном рейтинге учтены позиции вузов в каждом из трех списков, что позволило получить обобщенную картину.
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ТОП-10 лидеров:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет «Львовская политехника»;
- НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
- Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина;
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;
- Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;
- Национальный университет «Киево-Могилянская академия»;
- Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова.
Напомним, большинство стран Европы предлагают украинским детям и студентам не только доступ к качественному образованию, но и реальную финансовую поддержку. Самые высокие стипендии, полностью покрывающие расходы на обучение и проживание, предлагают Великобритания и Германия. Достаточно выгодны программы Польши, Италии и Франции, где стипендии позволяют компенсировать значительную часть расходов.
В то же время даже в странах с меньшими стипендиями, как Румыния или Чехия, украинские студенты могут рассчитывать на бесплатное обучение, общежитие и дополнительную помощь.
Стипендиальные программы обучения в Европе: возможности для детей и молодежи из Украины
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