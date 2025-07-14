ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году — Finance.ua

ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

ТОП-10 лидеров: какие вузы признали лучшими в 2025 году

Информационный ресурс « Освіта.ua» обнародовал обновленный консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины за 2025 год. Во внимание были приняты результаты сразу трех авторитетных рейтингов — «Топ-200 Украина», «Scopus» и «Бал НМТ на контракт».

Каждый из них оценивает университеты по своим критериям — научная деятельность, качество образования, популярность среди поступающих и т. д. В консолидированном рейтинге учтены позиции вузов в каждом из трех списков, что позволило получить обобщенную картину.

ТОП-10 лидеров:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет «Львовская политехника»;

НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;

Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина;

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича;

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца;

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»;

Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова.

Напомним, большинство стран Европы предлагают украинским детям и студентам не только доступ к качественному образованию, но и реальную финансовую поддержку. Самые высокие стипендии, полностью покрывающие расходы на обучение и проживание, предлагают Великобритания и Германия. Достаточно выгодны программы Польши, Италии и Франции, где стипендии позволяют компенсировать значительную часть расходов.

В то же время даже в странах с меньшими стипендиями, как Румыния или Чехия, украинские студенты могут рассчитывать на бесплатное обучение, общежитие и дополнительную помощь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.