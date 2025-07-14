Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран) — Finance.ua
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Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран)

Фондовый рынок
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Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран)
Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран)
Венгерский лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».
Об этом говорится в сообщении компании.
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Аавиакомпания сообщила о планах расширить свою маршрутную сетку, что позволит путешественникам летать из Бухареста в несколько европейских городов в ближайшем будущем.
Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран)
  1. Порту, Португалия;
  2. Пескара, Италия;
  3. Бриндизи, Италия;
  4. Кельн, Германия;
  5. Гданьск, Польша;
  6. Братислава, Словакия.
Новые рейсы должны начать выполняться в конце октября 2025 года.
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Конкретные графики полетов и цены — пока не разглашались.
Ранее Wizz Air объявил об открытии восьми новых авиарейсов из румынского города Сучава.
С 29 апреля Wizz Air изменила правила предоставления скидок на авиабилеты для участников программы Wizz Discount Club. Теперь фиксированная скидка в размере 10 евро на перелет предоставляется только в том случае, если стоимость авиабилета составляет не менее 29,99 евро. Ранее эта минимальная сумма составила 19,99 евро.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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