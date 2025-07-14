Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран) — Finance.ua

Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран) Сегодня 17:10 — Фондовый рынок

Wizz Air запускает 6 новых маршрутов из Румынии (список стран)

Венгерский лоукостер Wizz Air официально объявил об открытии 6 новых маршрутов из Румынии из аэропорта «Бухарест-Отопени».

Об этом говорится в сообщении компании.

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Куда полетит

Аавиакомпания сообщила о планах расширить свою маршрутную сетку, что позволит путешественникам летать из Бухареста в несколько европейских городов в ближайшем будущем.

Порту, Португалия; Пескара, Италия; Бриндизи, Италия; Кельн, Германия; Гданьск, Польша; Братислава, Словакия.

Новые рейсы должны начать выполняться в конце октября 2025 года.

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Конкретные графики полетов и цены — пока не разглашались.

Ранее Wizz Air объявил об открытии восьми новых авиарейсов из румынского города Сучава.

С 29 апреля Wizz Air изменила правила предоставления скидок на авиабилеты для участников программы Wizz Discount Club. Теперь фиксированная скидка в размере 10 евро на перелет предоставляется только в том случае, если стоимость авиабилета составляет не менее 29,99 евро. Ранее эта минимальная сумма составила 19,99 евро.

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