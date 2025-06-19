Wizz Air відкриє 8 нових рейсів із найближчого до України аеропорту — Finance.ua

Wizz Air відкриє 8 нових рейсів із найближчого до України аеропорту
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.
Про це компанія повідомила у Facebook.
Нові напрямки до Європи
Згідно з повідомленням авіакомпанії, рейси до нових міст стартують у вересні та грудні 2025 року.
Перелік маршрутів:
- Відень, Австрія — з вересня 2025 року;
- Мілан-Бергамо, Італія — з грудня 2025 року;
- Венеція, Італія — з грудня 2025 року;
- Болонья, Італія — з грудня 2025 року;
- Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина — з грудня 2025 року;
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгія — з грудня 2025 року;
- Бірмінгем, Велика Британія — з грудня 2025 року;
- Ларнака, Кіпр — з грудня 2025 року.
Сучава — це найближчий міжнародний аеропорт для мешканців західних регіонів України.
Раніше у Wizz Air оголосили про збільшення кількості рейсів в аеропорти сусідньої Румунії, якими можуть скористатися й українські мандрівники. Так, із жовтня 2025 року відкриються нові маршрути з міст Брашов і Тімішоара.
Також з 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.
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