Wizz Air відкриє 8 нових рейсів із найближчого до України аеропорту — Finance.ua

Wizz Air відкриє 8 нових рейсів із найближчого до України аеропорту Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Wizz Air відкриє 8 нових рейсів із найближчого до України аеропорту

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття восьми нових авіарейсів із румунського міста Сучава.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Нові напрямки до Європи

Фото: Wizz Air

Згідно з повідомленням авіакомпанії, рейси до нових міст стартують у вересні та грудні 2025 року.

Перелік маршрутів:

Відень, Австрія — з вересня 2025 року;

Мілан-Бергамо, Італія — з грудня 2025 року;

Венеція, Італія — з грудня 2025 року;

Болонья, Італія — з грудня 2025 року;

Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина — з грудня 2025 року;

Брюссель-Шарлеруа, Бельгія — з грудня 2025 року;

Бірмінгем, Велика Британія — з грудня 2025 року;

Ларнака, Кіпр — з грудня 2025 року.

Сучава — це найближчий міжнародний аеропорт для мешканців західних регіонів України.

Раніше у Wizz Air оголосили про збільшення кількості рейсів в аеропорти сусідньої Румунії, якими можуть скористатися й українські мандрівники. Так, із жовтня 2025 року відкриються нові маршрути з міст Брашов і Тімішоара.

Також з 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.

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