Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії — Finance.ua
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Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії

Світ
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Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії
Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії
Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про збільшення кількості рейсів в аеропорти сусідньої Румунії, якими можуть скористатися й українські мандрівники.
Про це повідомила авіакомпанія в Instagram.
Так, із жовтня 2025 року відкриються нові маршрути з міст Брашов і Тімішоара.
Зокрема, з Брашова — туристичного центру Трансильванії, відомого завдяки легендам про графа Дракулу, літаки Wizz Air літатимуть до Нюрнберга (Німеччина) та Неаполя (Італія). Наразі з цього міста вже можна дістатися до Лондона, Дортмунда та Будапешта.
Також з жовтня 2025 року Wizz Air запускає п’ять нових напрямків із Тімішоари. Пасажири зможуть вирушити до:
  • Нюрнберга (Німеччина),
  • Франкфурт-Хана (Німеччина),
  • Базеля — Мюлуза — Фрайбурга (Швейцарія, Франція, Німеччина),
  • Ларнаки (Кіпр),
  • Неаполя (Італія).
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Нагадаємо, з 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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