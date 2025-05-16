Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії — Finance.ua

Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії Сьогодні 09:13 — Світ

Wizz Air розширив мережу рейсів із аеропортів Румунії

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про збільшення кількості рейсів в аеропорти сусідньої Румунії, якими можуть скористатися й українські мандрівники.

Про це повідомила авіакомпанія в Instagram.

Так, із жовтня 2025 року відкриються нові маршрути з міст Брашов і Тімішоара.

Зокрема, з Брашова — туристичного центру Трансильванії, відомого завдяки легендам про графа Дракулу, літаки Wizz Air літатимуть до Нюрнберга (Німеччина) та Неаполя (Італія). Наразі з цього міста вже можна дістатися до Лондона, Дортмунда та Будапешта.

Також з жовтня 2025 року Wizz Air запускає п’ять нових напрямків із Тімішоари. Пасажири зможуть вирушити до:

Нюрнберга (Німеччина),

Франкфурт-Хана (Німеччина),

Базеля — Мюлуза — Фрайбурга (Швейцарія, Франція, Німеччина),

Ларнаки (Кіпр),

Неаполя (Італія).

Читайте також Українська авіакомпанія SkyUp запустила регулярні рейси вперше з 2022 року

Румунські аеропорти залишаються зручним варіантом для подорожей українців на тлі закритого повітряного простору України.

Нагадаємо, з 29 квітня Wizz Air змінила правила надання знижок на авіаквитки для учасників програми Wizz Discount Club. Відтепер фіксована знижка у розмірі 10 євро на переліт надається лише в тому разі, якщо вартість авіаквитка становить щонайменше 29,99 євро. Раніше ця мінімальна сума становила 19,99 євро.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.