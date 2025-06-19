Wizz Air откроет 8 новых рейсов из ближайшего к Украине аэропорта — Finance.ua
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Wizz Air откроет 8 новых рейсов из ближайшего к Украине аэропорта

Личные финансы
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Wizz Air откроет 8 новых рейсов из ближайшего к Украине аэропорта
Wizz Air откроет 8 новых рейсов из ближайшего к Украине аэропорта
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии восьми новых авиарейсов из румынского города Сучава.
Об этом компания сообщила в Facebook.

Новые направления в Европу

Фото: Wizz Air
Фото: Wizz Air
Согласно сообщению авиакомпании, рейсы в новые города стартуют в сентябре и декабре 2025 года.
Список маршрутов:
  • Вена, Австрия — с сентября 2025 года;
  • Милан-Бергамо, Италия — с декабря 2025 года;
  • Венеция, Италия — с декабря 2025 года;
  • Болонья, Италия — с декабря 2025 года;
  • Карлсруэ/Баден-Баден, Германия — с декабря 2025 года;
  • Брюссель-Шарлеруа, Бельгия — с декабря 2025 года;
  • Бирмингем, Великобритания — с декабря 2025 года;
  • Ларнака, Кипр — с декабря 2025 года.
Сучава — это ближайший международный аэропорт для жителей западных регионов Украины.
Ранее в Wizz Air объявили об увеличении количества рейсов в аэропорты соседней Румынии, которыми могут воспользоваться и украинские путешественники. Так, с октября 2025 года откроются новые маршруты из городов Брашов и Тимишоара.
Также с 29 апреля Wizz Air изменила правила предоставления скидок на авиабилеты для участников программы Wizz Discount Club. Отныне фиксированная скидка в размере 10 евро на перелет предоставляется только в том случае, если стоимость авиабилета составляет не менее 29,99 евро. Ранее эта минимальная сумма составила 19,99 евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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