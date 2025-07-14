8 из 10 иностранных инвесторов интересуются возможностями восстановления Украины — опрос Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Почти 80% опрошенных иностранных инвесторов заинтересованы в возможностях, связанных с восстановлением Украины.

Об этом говорится в результатах опроса Global Business for Ukraine и Европейской бизнес ассоциации.

«79% опрошенных иностранных инвесторов выразили заинтересованность в возможностях, связанных с восстановлением Украины. В то же время 13% еще не определились и только 8% не проявили интереса», — говорится в исследовании.

Инфографика: eba.com.ua

Среди причин, влияющих на решение инвестировать, предприниматели назвали:

преимущества первопроходца;

возврат инвестиций (ROI);

гарантии инвестирования;

социальное влияние и стабильное правовое поле;

геополитическая стабильность и гарантии сохранности;

механизмы распределения рисков;

зрелость системы управления и т. д.

49% опрошенных предпринимателей уже инвестируют в Украину, 40% рассматривают такую ​​возможность.

Самые привлекательные сектора для инвестиций, по оценкам инвесторов:

сфера услуг (30%);

инфраструктура, транспорт и логистика (25%);

строительство и восстановление (19%);

энергетика и возобновляемые источники (17%);

Сельское хозяйство, производство и переработка (17%).

Наибольшими барьерами для инвестирования респонденты назвали ситуацию безопасности, коррупцию и недостаток прозрачности, слабые институты и валютные ограничения.

В то же время инвесторы считают, что улучшить мотивацию вкладывать в Украину могут упрощение разрешительных процедур, налоговые стимулы, бизнес-нетворкинг, доступ к рыночной и регуляторной информации.

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Среди ценных инструментов поддержки инвесторы назвали инвестиционные гарантии, страхование военных и политических рисков, а также налоговые льготы и инвестиционные стимулы.

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