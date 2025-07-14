8 из 10 иностранных инвесторов интересуются возможностями восстановления Украины — опрос — Finance.ua
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8 из 10 иностранных инвесторов интересуются возможностями восстановления Украины — опрос

Фондовый рынок
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Почти 80% опрошенных иностранных инвесторов заинтересованы в возможностях, связанных с восстановлением Украины.
Об этом говорится в результатах опроса Global Business for Ukraine и Европейской бизнес ассоциации.
«79% опрошенных иностранных инвесторов выразили заинтересованность в возможностях, связанных с восстановлением Украины. В то же время 13% еще не определились и только 8% не проявили интереса», — говорится в исследовании.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Среди причин, влияющих на решение инвестировать, предприниматели назвали:
  • преимущества первопроходца;
  • возврат инвестиций (ROI);
  • гарантии инвестирования;
  • социальное влияние и стабильное правовое поле;
  • геополитическая стабильность и гарантии сохранности;
  • механизмы распределения рисков;
  • зрелость системы управления и т. д.
49% опрошенных предпринимателей уже инвестируют в Украину, 40% рассматривают такую ​​возможность.
Самые привлекательные сектора для инвестиций, по оценкам инвесторов:
  • сфера услуг (30%);
  • инфраструктура, транспорт и логистика (25%);
  • строительство и восстановление (19%);
  • энергетика и возобновляемые источники (17%);
  • Сельское хозяйство, производство и переработка (17%).
Наибольшими барьерами для инвестирования респонденты назвали ситуацию безопасности, коррупцию и недостаток прозрачности, слабые институты и валютные ограничения.
В то же время инвесторы считают, что улучшить мотивацию вкладывать в Украину могут упрощение разрешительных процедур, налоговые стимулы, бизнес-нетворкинг, доступ к рыночной и регуляторной информации.
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Среди ценных инструментов поддержки инвесторы назвали инвестиционные гарантии, страхование военных и политических рисков, а также налоговые льготы и инвестиционные стимулы.
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По материалам:
Finance.ua
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