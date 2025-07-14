8 из 10 иностранных инвесторов интересуются возможностями восстановления Украины — опрос
Почти 80% опрошенных иностранных инвесторов заинтересованы в возможностях, связанных с восстановлением Украины.
Об этом говорится в результатах опроса Global Business for Ukraine и Европейской бизнес ассоциации.
«79% опрошенных иностранных инвесторов выразили заинтересованность в возможностях, связанных с восстановлением Украины. В то же время 13% еще не определились и только 8% не проявили интереса», — говорится в исследовании.
Среди причин, влияющих на решение инвестировать, предприниматели назвали:
- преимущества первопроходца;
- возврат инвестиций (ROI);
- гарантии инвестирования;
- социальное влияние и стабильное правовое поле;
- геополитическая стабильность и гарантии сохранности;
- механизмы распределения рисков;
- зрелость системы управления
и т. д.
49% опрошенных предпринимателей уже инвестируют в Украину, 40% рассматривают такую возможность.
Самые привлекательные сектора для инвестиций, по оценкам инвесторов:
- сфера услуг (30%);
- инфраструктура, транспорт и логистика (25%);
- строительство и восстановление (19%);
- энергетика и возобновляемые источники (17%);
- Сельское хозяйство, производство и переработка (17%).
Наибольшими барьерами для инвестирования респонденты назвали ситуацию безопасности, коррупцию и недостаток прозрачности, слабые институты и валютные ограничения.
В то же время инвесторы считают, что улучшить мотивацию вкладывать в Украину могут упрощение разрешительных процедур, налоговые стимулы, бизнес-нетворкинг, доступ к рыночной и регуляторной информации.
Среди ценных инструментов поддержки инвесторы назвали инвестиционные гарантии, страхование военных и политических рисков, а также налоговые льготы и инвестиционные стимулы.
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