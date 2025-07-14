Какие кадровые перестановки ожидают Apple — Finance.ua

Какие кадровые перестановки ожидают Apple
Как сообщает Bloomberg, Генеральный директор Apple Тим Кук не планирует покидать свой пост.
Напомним, Apple переживает самую большую за десятилетие управленческую трансформацию: главный операционный директор Джефф Уильямс и финансовый директор Лука Маэстри покидают компанию, а десятки топ-менеджеров приближаются к пенсионному возрасту.
Тем временем компания уже готовится к смене поколения: обязанности Уильямса распределяются между несколькими новыми руководителями, в частности, Сабихом Ханом, новым COO, и другими руководителями подразделений.
Причины
Apple переживает внутренний кризис — от критики из-за слабого присутствия в ИИ до стагнации в продуктовых инновациях.
- С 2011 года акции компании выросли более чем на 1500%, что обеспечило Куку статус одного из самых успешных CEO в истории технологической индустрии.
Ранее стало известно, что Apple работает над созданием помощника на основе искусственного интеллекта для приложения Apple Support.
Новую функцию назвали Support Assistant, и она должна стать первой линией автоматической поддержки подобно тому, как работает ChatGPT. Она еще не запущена, но уже присутствует в коде программы — что свидетельствует об активной стадии разработки.
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