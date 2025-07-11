Apple разрабатывает AI-помощника для поддержки пользователей в стиле ChatGPT — Finance.ua

Apple разрабатывает AI-помощника для поддержки пользователей в стиле ChatGPT Сегодня 05:24 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает AI-помощника для поддержки пользователей в стиле ChatGPT

Apple работает над созданием помощника на основе искусственного интеллекта для приложения Apple Support.

Об этом стало известно благодаря анализу кода приложения, проведенного техническим аналитиком MacRumors Аароном Перрисом.

Новую функцию назвали Support Assistant, и она должна стать первой линией автоматической поддержки подобно тому, как работает ChatGPT. Она еще не запущена, но уже присутствует в коде программы — что свидетельствует об активной стадии разработки.

Как будет работать Apple Support Assistant

Пользователи смогут обращаться к AI-помощнику напрямую в приложении Apple Support, описывая свою проблему в чате. Вместо связи с живым консультантом, генеративная модель сразу будет давать ответы и возможные решения.

В случае если ответ будет недостаточным, пользователь сможет вручную обратиться к реальному сотруднику Apple. Это позволяет сочетать эффективность ИИ с точностью персональной поддержки.

Какие функции уже известны:

поддержка Apple-продуктов и сервисов: помощник ориентирован на решение технических вопросов относительно iPhone, iPad, Mac;

возможность загрузки файлов: код упоминает о функции добавления изображений, PDF-документов и других файлов, что поможет более точно идентифицировать проблему;

предупреждение о неточностях: Apple честно отмечает, что генеративные модели могут допускать ошибки, неточности или некорректные ответы, поэтому не стоит воспринимать советы Support Assistant как профессиональную консультацию.

Возможная связь с ChatGPT

Поскольку Apple прямо вспоминает сотрудничество с партнерами по внедрению этой функции, существует вероятность, что система будет частично базироваться на технологиях ChatGPT или подобных LLM-моделях.

Параллельно Apple тестирует внутренний AI-инструмент под названием Ask для собственных консультантов AppleCare. Этот инструмент также использует генеративный ИИ для быстрой подготовки технических ответов, извлекая данные из внутренней базы знаний компании.

Когда ждать запуск

На сегодняшний день точная дата запуска Support Assistant неизвестна. Однако наличие полноценного функционала в коде приложения свидетельствует о приближении публичного тестирования. Как и большинство новшеств Apple, функция, вероятно, будет запускаться постепенно, начиная с ограниченного круга пользователей.

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