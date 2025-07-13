Nissan хочет производить электромобили под брендом Foxconn, чтобы спасти завод в Японии — Finance.ua

Nissan хочет производить электромобили под брендом Foxconn, чтобы спасти завод в Японии Сегодня 23:01 — Фондовый рынок

Nissan хочет производить электромобили под брендом Foxconn, чтобы спасти завод в Японии

Nissan Motor ведет переговоры с одним из крупнейших производителей электроники, тайваньской транснациональной компанией Foxconn о сотрудничестве в области электромобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Nikkei.

Этот шаг рассматривается Nissan как возможность спасти свой завод в Оппами.

Завод Nissan, на котором работает около 3900 человек, являлся потенциальным объектом консолидации с Foxconn в рамках планов реструктуризации японского автопроизводителя, в бизнесе которого возникли проблемы.

Предлагаемая идея производства электромобилей под брендом Foxconn на сборочных линиях может сохранить рабочие места и сети поставщиков, сообщает Nikkei.

Економічна Правда По материалам:

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