Nissan хочет производить электромобили под брендом Foxconn, чтобы спасти завод в Японии — Finance.ua

Nissan хочет производить электромобили под брендом Foxconn, чтобы спасти завод в Японии
Nissan Motor ведет переговоры с одним из крупнейших производителей электроники, тайваньской транснациональной компанией Foxconn о сотрудничестве в области электромобилей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское издание Nikkei.
Этот шаг рассматривается Nissan как возможность спасти свой завод в Оппами.
Завод Nissan, на котором работает около 3900 человек, являлся потенциальным объектом консолидации с Foxconn в рамках планов реструктуризации японского автопроизводителя, в бизнесе которого возникли проблемы.
Предлагаемая идея производства электромобилей под брендом Foxconn на сборочных линиях может сохранить рабочие места и сети поставщиков, сообщает Nikkei.
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