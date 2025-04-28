Почему из украинских вузов отчислили 3 тысячи аспирантов — Finance.ua

Почему из украинских вузов отчислили 3 тысячи аспирантов Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Почему из украинских вузов отчислили 3 тысячи аспирантов

В Украине из высших учебных заведений отчислены 3 тысячи аспирантов из тех, кто поступал в 2023 году. По результатам сессий, которые состоятся в июне, будут еще отчисленные за невыполнение учебных или индивидуальных планов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии изданию Новости.LIVE

Он сказал, что получатели образования отчислены в результате проверок, проходивших в высших учебных заведениях.

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«На сегодняшний день эти проверки продолжаются. Мы увидим множество тех, кто будет отчислен за невыполнение своих учебных или индивидуальных планов по результатам сессий, которые состоятся в июне» , — рассказал Винницкий.

По его словам, министерство не ставит целью «отчислить, чтобы отчислить», а пытается вычислить тех, «кто использует аспирантуру не по назначению».

«Речь не идет об охоте на ведьм. Если аспирант веет свою научную работу — пишет статьи, проводит исследования, пишет диссертации, способен сдать все экзамены, — пожалуйста, для того и есть аспирантура. Цель не отчислить, чтобы отчислить. Цель состоит в том, чтобы выделить тех, кто использует аспирантуру не по назначению и не выполняет все надлежащие требования». отметил замминистра.

Он добавил, что наблюдения показывают, что достаточно большое количество аспирантов, которые поступали в 2022—2023 годах, не дойдут до защиты.

Напомним, правительство определило перечень должностей и критерии, по которым религиозные организации и священнослужители могут получить бронирование на время военного положения.

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Ранее Кабинет Министров увеличил более чем на 2 тысячи количество бюджетных мест в учреждениях высшего образования под такие специальности, как «реабилитолог», «психолог» и «социальный работник».

Справка Finance.ua:

с 16 февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны. Подать заявления на пособие могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны.

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