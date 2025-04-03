Зарплаты ректоров украинских вузов: кто заработал больше всего в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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Зарплаты ректоров украинских вузов: кто заработал больше всего в 2024 году (инфографика)

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Зарплаты ректоров украинских вузов: кто заработал больше всего в 2024 году (инфографика)
Зарплаты ректоров украинских вузов: кто заработал больше всего в 2024 году (инфографика), lpnu.ua
Бывший ректор Львовской политехники Юрий Бобало задекларировал 1,7 млн ​​гривен зарплаты за 2024 год. Это самая большая годовая зарплата среди ректоров двадцати самых популярных вузов Украины.
«Слово и дело» проанализировало декларации ректоров и составило рейтинг по уровню зарплат.
Юрий Бобало был ректором НУ «Львовская политехника» с 2007 года, в марте 2025-го был избран новый руководитель. За прошлый год Бобало заработал на основном месте работы 1 млн 729,3 тысячи гривен. Отметим, что Львовская политехника — второй по популярности вуз среди абитуриентов.
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Анатолий Мельниченко, с июля 2024 года ректор Киевской политехники, задекларировал 1 млн 657,3 тысячи гривен зарплаты. Его вуз на четвертом месте в рейтинге.
Зарплата ректора Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (11 место) Вадима Ткачука составила 1 млн 368,3 тысячи гривен. Он в должности с июня.
Зарплаты ректоров украинских вузов: кто заработал больше всего в 2024 году (инфографика)
Владимир Бугров, являющийся ректором третьего по популярности вуза — университета Шевченко — заработал в 2024 году 1 млн 244 тысячи гривен.
На первом месте по популярности у абитуриентов сейчас Львовский национальный университет имени Франко. И.о. ректора Владимир Мельник задекларировал 1 млн 236 тысяч гривен зарплаты
И.о. ректора столичного университета имени Гринченко Александр Турунцев за год получил 1 млн 202 тысячи гривен. Его вуз на 12-м месте в рейтинге.
Руслан Билоскурский, ректор университета имени Федьковича в Черновцах (6 место), задекларировал 776,7 тысячи гривен зарплаты. Он занимает должность с июня.
Ректор Государственного торгово-экономического университета в Киеве Анатолий Мазараки получил в 2024 году 730,6 тысячи гривен. Его вуз на пятом месте по популярности среди абитуриентов.
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И.о. ректора Прикарпатского национального университета в Ивано-Франковске (8 место) Игорь Цепенда заработал в 2024 году 715,3 тысячи гривен.
И.о. ректора Киевского авиационного университета (бывший НАУ, 9 место) Ксения Семенова задекларировала 653,8 тысячи гривен зарплаты.
Зарплата ректора Одесской юридической академии Олега Тодощака составила 633,1 тысячи гривен, и.о. ректора Волынского национального университета Анатолия Цьося — 627,1 тысячи, ректора Днепровского национального университета Сергея Оковитого — 615,2 тысячи, ректора университета имени Драгоманова Виктора Андрущенко — 560,5 тысячи. Эти вузы в рейтинге популярности находятся на 20, 13, 18 и 14 месте соответственно.
По материалам:
Слово і Діло
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