Гарвардский университет приостановил наем преподавателей из-за политики администрации Трампа — Finance.ua
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Гарвардский университет приостановил наем преподавателей из-за политики администрации Трампа

Мир
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Гарвардский университет приостановил наем преподавателей из-за политики администрации Трампа
Гарвардский университет приостановил наем преподавателей из-за политики администрации Трампа
Администрация Гарвардского университета объявила о временном замораживании найма персонала и преподавателей, объяснив это «значительной финансовой неопределенностью», поскольку колледжи и университеты подвергаются усиленной проверке федерального финансирования со стороны администрации Дональда Трампа.
Об этом пишет Politico.
«Эта временная пауза призвана сохранить нашу финансовую гибкость, пока мы лучше не поймем, какими будут изменения в федеральной политике и какого масштаба будет их влияние», — написали в обращении к преподавателям и сотрудникам президент Гарварда Алан Гарбер, проректор Джон Мэннинг, исполнительный вице-президент Мередит Виник и финансовый директор Риту Калра.
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Решение было принято после того, как администрация Трампа в пятницу отозвала гранты и контракты на сумму 400 миллионов долларов у Колумбийского университета из-за неспособности должным образом отреагировать на антисемитизм.
Гарвард также находится под проверкой администрации Трампа из-за его реакции на проявления антисемитизма после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Оба университета стали объектами жесткой критики со стороны республиканцев в Конгрессе США за их политику в отношении антивоенных и пропалестинских протестов на кампусах.
Гарвард и Колумбия входят в список, состоящий из не менее чем 10 университетов, которые планирует проверить федеральная целевая группа по борьбе с антисемитизмом.
Заморозка найма в Гарварде продлится по крайней мере текущий семестр.
По материалам:
suspilne.media
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