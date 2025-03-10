США официально закрывают 83% программ USAID — Finance.ua

США официально закрывают 83% программ USAID Сегодня 15:54 — Мир

США официально закрывают 83% программ USAID

США после шести недель изучения приняли решение официально закрыть 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Об этом в X написал государственный секретарь Марк Рубио.

Он отметил, что на 5200 контрактов, которые сейчас отменены, потратили десятки миллиардов долларов способами, которые не служили (а в некоторых случаях даже вредили) основным национальным интересам Соединенных Штатов.

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18% оставшихся программ (приблизительно тысяча), добавил Рубио, теперь «эффективнее» будет руководствоваться Государственным департаментом.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уверял , что Украина найдет возможность перекрыть некоторые расходы, в том числе на поддержку ветеранов, финансировавшихся Агентством по международному развитию (USAID).

Слово і Діло По материалам:

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