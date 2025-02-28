Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025 — Finance.ua

Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025 Сегодня 21:33

Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал лидером среди украинских вузов в международном рейтинге Webometrics.

Читайте также Какие вузы чаще всего избирали абитуриенты

В 2025 году университет получил 1542 место в мире среди более 32 000 университетов, что признано лучшим результатом среди 256 украинских образовательных институций, представленных в этом рейтинге.

Что такое рейтинг Webometrics

Webometrics Ranking of World’s Universities — один из самых важных международных рейтингов университетов, который публикуется уже более 20 лет. Рейтинг оценивает мощность университетов на основе их открытости в интернет-пространстве, видимости научных исследований и доступности образовательного контента. Он помогает определить университеты, которые имеют высокий уровень представленности в интернете и активно способствуют развитию науки и образования.

Читайте также В Минобразования раскрыли детали об объединении вузов

Основные показатели рейтинга

Рейтинг Webometrics 2025 основан на трех ключевых категориях:

Видимость (50%): количество внешних источников, содержащих ссылку на университетский сайт.

Открытость (10%): цитируемость профилей сотрудников на платформе Google Scholar.

Качество (40%): количество публикаций в международных журналах, которые индексируются базой Scopus за период 2019—2023 годов.

Эти показатели определяют позицию университета среди мировых лидеров, отражая его влияние в научной среде.

Университеты Украины в рейтинге

Киевский университет, лидер среди украинских заведений, обошел такие важные учебные заведения, как Сумской государственный университет (1580 место) и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (1611 место). Этот результат подтверждает высокий уровень научной и образовательной деятельности КНУ, что делает его важным игроком на международной арене.

Почему это важно для Киева и Украины?

Достижение Киевского университета в Webometrics 2025 подчеркивает сильную позицию украинского образования на мировом уровне. Этот результат не только свидетельствует о высоком академическом потенциале университета, но и демонстрирует развитие украинских университетов в условиях глобализации, цифровизации и интеграции в международное научное сообщество.

Читайте также Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу

Этот рейтинг также способствует привлечению иностранных студентов, сотрудничеству с международными университетами и научными учреждениями, что является важным этапом дальнейшего развития образования в Украине.

Киевский университет имени Тараса Шевченко подтвердил свою репутацию среди ведущих учебных заведений, а его успех в рейтинговании Webometrics имеет немаловажное значение для имиджа Украины на мировой образовательной арене.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.