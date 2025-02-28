Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025 — Finance.ua
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Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025

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Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025
Киевский университет возглавил украинский рейтинг Webometrics 2025
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал лидером среди украинских вузов в международном рейтинге Webometrics.
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В 2025 году университет получил 1542 место в мире среди более 32 000 университетов, что признано лучшим результатом среди 256 украинских образовательных институций, представленных в этом рейтинге.

Что такое рейтинг Webometrics

Webometrics Ranking of World’s Universities — один из самых важных международных рейтингов университетов, который публикуется уже более 20 лет. Рейтинг оценивает мощность университетов на основе их открытости в интернет-пространстве, видимости научных исследований и доступности образовательного контента. Он помогает определить университеты, которые имеют высокий уровень представленности в интернете и активно способствуют развитию науки и образования.
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Основные показатели рейтинга

Рейтинг Webometrics 2025 основан на трех ключевых категориях:
  • Видимость (50%): количество внешних источников, содержащих ссылку на университетский сайт.
  • Открытость (10%): цитируемость профилей сотрудников на платформе Google Scholar.
  • Качество (40%): количество публикаций в международных журналах, которые индексируются базой Scopus за период 2019—2023 годов.
Эти показатели определяют позицию университета среди мировых лидеров, отражая его влияние в научной среде.
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Университеты Украины в рейтинге

Киевский университет, лидер среди украинских заведений, обошел такие важные учебные заведения, как Сумской государственный университет (1580 место) и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (1611 место). Этот результат подтверждает высокий уровень научной и образовательной деятельности КНУ, что делает его важным игроком на международной арене.

Почему это важно для Киева и Украины?

Достижение Киевского университета в Webometrics 2025 подчеркивает сильную позицию украинского образования на мировом уровне. Этот результат не только свидетельствует о высоком академическом потенциале университета, но и демонстрирует развитие украинских университетов в условиях глобализации, цифровизации и интеграции в международное научное сообщество.
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Этот рейтинг также способствует привлечению иностранных студентов, сотрудничеству с международными университетами и научными учреждениями, что является важным этапом дальнейшего развития образования в Украине.
Киевский университет имени Тараса Шевченко подтвердил свою репутацию среди ведущих учебных заведений, а его успех в рейтинговании Webometrics имеет немаловажное значение для имиджа Украины на мировой образовательной арене.
По материалам:
life.kyiv.ua
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