Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу — Finance.ua

Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу Сегодня 21:05

Студентов-переселенцев, а также находящихся на временно оккупированных территориях переведут на бюджетную форму обучения в вузах.

Об этом сообщает Минреинтеграции

Сегодня Кабмин принял соответствующее постановление.

Документ позволит перевести на бюджет следующие категории студентов:

лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);

внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

Кроме того, такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.

Постановление также определит механизм перевода на бюджет вышеуказанных категорий студентов, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и отнесены к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

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