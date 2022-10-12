Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу — Finance.ua
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Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу

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Студентов-переселенцев, а также находящихся на временно оккупированных территориях переведут на бюджетную форму обучения в вузах.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Сегодня Кабмин принял соответствующее постановление.
Документ позволит перевести на бюджет следующие категории студентов:
  • лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);
  • внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.
Кроме того, такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
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Постановление также определит механизм перевода на бюджет вышеуказанных категорий студентов, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и отнесены к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.
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По материалам:
РБК-Україна
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