Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу — Finance.ua

Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу
Студентов-переселенцев, а также находящихся на временно оккупированных территориях переведут на бюджетную форму обучения в вузах.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Сегодня Кабмин принял соответствующее постановление.
Документ позволит перевести на бюджет следующие категории студентов:
- лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);
- внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.
Кроме того, такую же возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, лица, получившие инвалидность в результате войны и их дети.
Постановление также определит механизм перевода на бюджет вышеуказанных категорий студентов, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и отнесены к учреждениям профессионального высшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.
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