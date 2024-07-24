Какие вузы чаще всего избирали абитуриенты — Finance.ua

Какие вузы чаще всего избирали абитуриенты Сегодня 18:25 — Личные финансы

Какие вузы чаще всего избирали абитуриенты

Продолжается вступительная кампания 2024 года. Абитуриент может подать в вуз до 15 заявлений на бюджет и контракт.

Среди абитуриентов в первые дни регистрации самый популярный — Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Сикорского». Его уже избрали более 3,2 тысячи поступающих.

Такие данные были обнародованы на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Вторым в рейтинге стал Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Там уже зарегистрировано 2900 заявлений.

Третий в списке — Киевский Государственный торгово-экономический университет — 2896 заявлений

Далее в списке:

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 2652;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко — 2548;

Национальный университет «Львовская политехника» — 2490;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 2435;

Национальный авиационный университет — 1917;

Телеканал 24 По материалам:

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