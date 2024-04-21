Пересечение границы: студенты-мужчины каких вузов не смогут выезжать — Finance.ua

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Пересечение границы: студенты-мужчины каких вузов не смогут выезжать

Личные финансы
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Пересечение границы: студенты-мужчины каких вузов не смогут выезжать
Пересечение границы: студенты-мужчины каких вузов не смогут выезжать, Фото: armyinform
Недавно Кабинет Министров Украины принял изменения относительно пересечения государственной границы студентами-бакалаврами. Однако они касаются только тех мужчин, которые учатся в государственных и коммунальных вузах.
Об этом рассказали в Министерстве образования и науки Украины, сообщает «Общественное».
В МОН отметили, что согласно Порядку реализации права на академическую мобильность (постановление КМУ № 579), участвующие в программах академической мобильности образовательные учреждения получают финансирование для покрытия своих расходов из государственного или местного бюджета.
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«Изменения, вносимые в Правила пересечения государственной границы касаются этой категории студентов, поскольку именно в таком случае, согласно законодательству, государственные и коммунальные учреждения высшего образования смогут бесплатно обеспечить участников академической мобильности необходимыми услугами», — пояснили в ведомстве.
Речь идет, в частности, об организационных, протокольно-информационных, консультационных услугах и услугах по переводу.
Также в ведомстве отметили, что существуют частные учреждения высшего образования, которым приостановили лицензии, но не прекратили существование юридического лица частного или публичного права.
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«Если бы изменение к постановлению касалось студентов таких учебных заведений, это могло бы создать риск для незаконной утечки за границу во избежание мобилизации», — добавили в МОН.

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По материалам:
РБК-Україна
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