Зеленский сделал заявление об уклоняющихся от мобилизации — Finance.ua

Зеленский сделал заявление об уклоняющихся от мобилизации Сегодня 11:02

Зеленский сделал заявление об уклоняющихся от мобилизации

В соответствии с запросом военных были введены изменения в мобилизацию в Украине. В том числе это касается и усиления наказания в отношении уклонистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Как отметил президент, мобилизация в Украине идет в соответствии с установленными сроками и продолжается каждые три месяца.

Читайте также В Раде вернулись к обсуждению блокирования счетов уклонистов и предлагают поощрения для военных

«По запросу наших войск есть некоторые изменения в мобилизации и согласно этой мобилизации есть усиление контроля в отношении уклоняющихся. Хочу сказать, что любой человек и даже без этого закона, который нарушал закон о мобилизации и был мобилизационного возраста и был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство», — заявил президент.

Он отметил, что законопроект зафиксирует некоторые нормы, которые помогут военному руководству. В частности, документ содержит важные вопросы поддержки военных, которые находятся на фронте, а также вопросы отпусков и ротации.

Справка Finance.ua:

11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 10 449, который урегулирует процедуру мобилизации. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент;

в тексте нового закона предусматриваются ограничения в управлении транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также положения об изъятии авто для нужд армии. Рассказываем подробно, какие именно.

11 апреля Рада также проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.