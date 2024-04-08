В Раде вернулись к обсуждению блокирования счетов уклонистов и предлагают поощрения для военных — Finance.ua

В Раде вернулись к обсуждению блокирования счетов уклонистов и предлагают поощрения для военных Сегодня 10:10 — Личные финансы

В Раде вернулись к обсуждению блокирования счетов уклонистов и предлагают поощрения для военных

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вернулся к рассмотрению норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставления консульских услуг для украинцев, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом написала член Комитета Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Комитет отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять автомобилем.

«Комитет нацбезопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. В частности, были приняты решения о пересмотре некоторых предыдущих (решений) и рассмотрены комитетские правки», — написала Фриз.

В частности, Комитет пересмотрел свое предыдущее решение, которым отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу) для тех украинцев, которых сотрудники ТЦК будут обвинять в уклонении от мобилизации.

«Таким образом, теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму», — отметила Фриз.

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По ее словам, Комитет также вернул ограничения предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей, которые не станут на военный учет.

Кроме того, введение электронного кабинета было оставлено как право, а не обязанность.

Поощрения для военных

«Комитет сформировал и добавил комитетскими правками мотивационную часть законопроекта о мобилизации», — добавила Фриз.

В нее включены следующие положения:



граждане, изъявившие желание заключить контракт с Министерством обороны, смогут выбрать подразделение из утвержденного Генштабом перечня;

предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата в размере, определенном Кабинетом Министров;

военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задания в зоне боевых действий, будет выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 суммарных дней такой службы.

за каждые 30 суммарных дней такой службы. установлены вознаграждения за уничтожение/захват вооружения и военной техники противника в размере от 4 до 80 прожиточных минимумов;

ежемесячная выплата 10 000 гривен за особенности прохождения службы для большинства военнослужащих;

за особенности прохождения службы для большинства военнослужащих; право на компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке и дополнительно 100 000 гривен после первого и второго года службы;

после первого и второго года службы; отсрочка по штрафам, пеням и процентам по кредитам, кроме жилищных и автомобильных;

зачет одного месяца службы за три в период непосредственного участия в обороне страны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающихся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на военном учете.

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