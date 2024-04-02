Выплаты для военных: в Раде сделали заявление о 200 тысячах боевых — Finance.ua

Выплаты для военных: в Раде сделали заявление о 200 тысячах боевых Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Выплаты для военных: в Раде сделали заявление о 200 тысячах боевых

В Верховной Раде активно рассматривают повышение выплат военным до 200 тысяч гривен.

Об этом заявил член оборонного комитета Совета Александр Федиенко. Он напомнил, что это была инициатива президента Владимира Зеленского.

«Президент сказал о 200 тысячах (повышение выплат военным до 200 тысяч гривен. — Ред.). И это, я знаю, сейчас достаточно серьезно рассматривается. Есть инициативы в отношении детей, родственников, проходящих военную службу на передовой, дать льготы по обучению. Я слышал об этом. Ходили мнения и слухи о других льготах, связанных с уплатой коммунальных вещей. Но это были слухи. Не могу их подтвердить или опровергнуть», — отметил Федиенко.

Нардеп добавил, что нардепам нужно чаще общаться с военными, чтобы понимать их потребности. Федиенко добавил, что для этого не обязательно лезть в окоп, а достаточно пообщаться с воинами, недавно выведенными из зоны активных боевых действий.

Справка Finance.ua:

С 1 февраля 2024 года некоторые военные независимо от того, находятся ли они в районах проведения боевых действий, могут получить выплату 30 тыс. гривен. Об этом говорится в приказе № 566 Минобороны «Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, условия и порядок выплаты 30 000 гривен военным были уточнены».

Деньги, получаемые нашими военнослужащими в период действия военного положения, состоят из двух частей:

ежемесячное денежное довольствие;

дополнительное вознаграждение — надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.

УНІАН По материалам:

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