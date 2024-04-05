В Минобороны сообщили, когда планируют запустить Э-кабинет военнообязанного — Finance.ua

В Минобороны сообщили, когда планируют запустить Э-кабинет военнообязанного Сегодня 19:01

В Минобороны сообщили, когда планируют запустить Э-кабинет военнообязанного, Фото depositphotos.com

Министерство обороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 года.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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«Реестр „Оберег“ уже работает, он официально легализован, на него получена комплексная система защиты информации, Министерство обороны наполнило реестр, мы убрали дубли, неактуальную информацию, наладили взаимодействие с шестью крупными государственными реестрами — Государственной налоговой службой, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрацией, Минобразования, Государственной миграционной службой, но если вы спрашиваете о кабинете, возможность которого уже легализована позавчера законом 10 062 года, то мы планируем запустить его летом 2024 года и работаем над этим максимально быстро», — отметила Черногоренко.

Она добавила, что реестр «Оберег» постоянно модернизируется.

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«В конце 2023 года он значительно пополнился данными, мы сейчас обмениваемся данными о военнообязанных с шестью крупнейшими реестрами страны, но новый закон улучшает взаимодействие реестра со всеми государственными реестрами и расширяет перечень данных о военнообязанных», — пояснила Черногоренко.

В частности, по ее словам, в реестре есть информация об образовании, изменении данных в других реестрах и т. д. Кроме того, гражданам не обязательно обращаться в ТЦК и СП лично, они смогут предоставлять свои данные через электронный кабинет военнообязанного.

«Фактически каждый военнообязанный сможет забросить запрос через электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в „Обереге“», — подчеркнула замминистра обороны.

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Отвечая на вопрос, нужно лично каждому создавать свой кабинет, Черногоренко сообщила: «Кабинет будет создан для каждого военнообязанного. Это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться ли таким электронным кабинетом или нет, это будет дело каждого гражданина, гражданки, однако мы верим, что этот удобный эффективный способ взаимодействия с государством пригодится каждому и каждому».

Она также напомнила, что теперь гражданам не нужно будет приносить ксерокопии документов, а из любой локации через свой кабинет можно обновить свои данные или проверить те данные, которые уже есть в реестре.

Справка Finance.ua:

2 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного;

в частности, он позволяет перенос украинских военных IT-систем в облачные хранилища стран-членов НАТО в рамках усиления киберзащиты. А также обеспечивает запуск цифровых учетных документов (сертификатов) с усовершенствованием системы «Оберег» — электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

кроме того, предполагается запуск портала электронных услуг, с помощью которого можно будет оформить статус участника боевых действий онлайн, офлайн или автоматически при наличии нужных данных в системе.



Укрінформ По материалам:

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