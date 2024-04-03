Украине не нужно мобилизовывать еще полмиллиона мужчин — Зеленский Сегодня 16:32 — Казна и Политика

Украине не нужно мобилизовывать еще полмиллиона мужчин — Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве заявил, что Украине не требуется мобилизация еще 500 тысяч мужчин.

При этом глава государства не заявил, сколько Украине нужно мобилизовать новобранцев в армию, но отметил, что россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч военнослужащих до 1 июня.

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Президент поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за проведенный аудит в армии , назвав важным то, что главнокомандующий ВСУ «нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте».

Зеленский также отметил, что западные партнеры должны поддержать удары по российской инфраструктуре. Глава государства заявил:

«Мне кажется, что для того, чтобы понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, а потом уже понять, что россия, кроме силы, ничего не понимает… Все осуждения по поводу незаконной оккупации наших территорий, ударов по нашей энергетике, блэкаутов, которые мы пережили во время этих двух лет, подрыва нашей инфраструктуры, наших гидроэлектростанций и т. п. , не привели к уменьшению атак российской федерации — это свидетельствует о том, что эти люди понимают только одно — когда они понимают, что есть мощная сила. Поэтому я считаю, что наоборот, наши западные партнеры должны поддерживать украинский ответ».

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал два закона, касающиеся мобилизации. Законопроект № 10 062 — о цифровизации армии и № 9281 — об уменьшении предельного возраста пребывания призывников на воинском учете.

Мета По материалам:

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