Зеленский рассказал, будет ли усиление мобилизации — Finance.ua
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Зеленский рассказал, будет ли усиление мобилизации

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Зеленский рассказал, будет ли усиление мобилизации
Зеленский рассказал, будет ли усиление мобилизации
В Украине существует очень много дезинформации о процессе мобилизации. В обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. Поэтому есть разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV.
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«Мне кажется, что очень много дезинформации относительно мобилизации в Украине. Мобилизация в Украине была с самого начала войны и продолжается каждые несколько месяцев. Это идет пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству», — заявил он.
Отвечая на вопрос о массивной мобилизации в этом году, Зеленский заявил, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом. «Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все в Генштабе, и они идут так, как и шли», — отметил он.
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По его словам, мобилизация в Украине ни разу не останавливалась и постоянно продолжалась.
«Это не вопрос этого года или прошлого. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным», — заявил президент.
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Он отметил, что закон о мобилизации по некоторым практическим шагам находится в парламенте и изменения прошли уже первое чтение.
«Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно. В обычном законодательстве нет демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам», — заявил Зеленский.
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Он добавил, что военные хотят ответа, что можно усовершенствовать в законе о мобилизации, а парламентарии хотят увидеть, какие будут последствия для тех или иных слоев общества.
«Поэтому этот вопрос исключительно парламента на сегодняшний день и их дебатов, когда они закончатся в комитетах ВР, тогда будут голосоваться, но все эти дебаты не останавливали и не продолжали мобилизацию, она идет своим чередом», — отметил президент.

Справка Finance.ua:

  • Законопроект о мобилизации может быть принят Верховной Радой Украины уже до конца марта. К нему поступило 4195 поправок;
  • Как свидетельствуют результаты исследования Texty.org.ua, на сегодняшний день мобилизационный резерв Украины насчитывает 5 миллионов мужчин. Именно столько украинцев могут призвать на фронт;
  • до конца марта в Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

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