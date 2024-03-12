Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов — Гончаренко
Профильный парламентский комитет сегодня во время рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации № 10 449 проголосовал за исключение из текста документа предложения о заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
«На заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения о заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем», — написал Гончаренко в соцсетях.
По его словам, правку поддержали 7 нардепов, против проголосовало 6.
После этого заседание было прервано, а затем и закрыто главой комитета.
Как сообщил Гончаренко, профильный комитет продолжит свое заседание завтра.
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