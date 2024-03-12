Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов — Гончаренко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет ВР проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации ряда ограничений для уклонистов — Гончаренко

Личные финансы
166
Профильный парламентский комитет сегодня во время рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации № 10 449 проголосовал за исключение из текста документа предложения о заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
«На заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства! Таким образом снимаются предложения о заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем», — написал Гончаренко в соцсетях.
По его словам, правку поддержали 7 нардепов, против проголосовало 6.
После этого заседание было прервано, а затем и закрыто главой комитета.
Как сообщил Гончаренко, профильный комитет продолжит свое заседание завтра.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.