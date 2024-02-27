Закон о мобилизации: в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет — Finance.ua

Закон о мобилизации: в Минобороны ответили, когда заработает электронный кабинет Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет принятый Радой закон о мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Украина. Специалисты уже готовят функционал для внедрения «сертификата защитника» и документа о бронировании работников.

По словам Черногоренко, выписка из реестра «Оберіг» будет выгружаться в кабинете военнообязанного и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат.

К законопроекту о мобилизации от народных депутатов Украины поступило 4195 поправок. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он разместил таблицу поправок ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» (регистрационный номер 10 449).

Железняк сообщил, что сегодня, 27 февраля, планируется начало работы Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение поправок.

Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике, пишет Reuters.

УНІАН По материалам:

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