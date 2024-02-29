Стало известно, ограничат ли права мужчин за рубежом в новом законопроекте о мобилизации — Finance.ua

Стало известно, ограничат ли права мужчин за рубежом в новом законопроекте о мобилизации Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Стало известно, ограничат ли права мужчин за рубежом в новом законопроекте о мобилизации

Министерство иностранных дел Украины инициировало новый законопроект о мобилизации ограничения предоставления консульских услуг украинским мужчинам за рубежом. Однако в профильном комитете Верховной Рады, который рассматривает правки к мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно такого предложения.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз в своем Facebook.

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Фриз рассказала, что во время заседания профильного комитета Верховной Рады, где рассматривались правки к новому мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно предложения об ограничении предоставления консульских услуг, которое поступило от МИД. По ее словам, голоса разделились 50 на 50.

«Следует отметить, что предложение об ограничении предоставления консульских услуг поступило от МИД, что порождает встречный вопрос — понимание ими последствий от этой ошибочной инициативы для государства в целом. Будем бороться за снятие этой нормы», — заявила она.

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Нардеп считает, что такие ограничения не будут иметь положительных эффектов для мобилизации, но и приведет к подрыву доверия граждан к собственному государству, снижению мотивации защиты интересов Украины в странах пребывания. Кроме того, увеличится количество людей, которые отказываются от гражданства Украины.

Справка Finance.ua:

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГПСУ, полицейского;

полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров;

Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.

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