В ОП рассказали о финальной редакции закона о мобилизации — Finance.ua
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В ОП рассказали о финальной редакции закона о мобилизации

Казна и Политика
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Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в законопроекте о мобилизации собираются учесть «позицию бизнеса». Как пишет LB.ua, он сказал на форуме «Сделано в Украине» о том, что важно дождаться аудита, который проводит Минобороны.
«Наша главная цель — это победить в этой войне. Безусловно, без мобилизации, достаточного количества воинов это невозможно сделать. Но, как сказал Олег Гороховский, как вчера сказал на пресс-конференции президент, важно дождаться аудита, который делает министр обороны и Главком», — объяснил он.
Ермак утверждает, что по результатам аудита будут сделаны соответствующие выводы.
«Вы знаете, что пока законопроект о мобилизации находится в Верховной Раде. Но, безусловно, готовя его к следующему голосованию во втором чтении и в целом, будут учтены в том числе и мнения сообщества», — пообещал он.

Законопроект о мобилизации

В законопроект о мобилизации поступило от народных депутатов Украины 4195 поправок. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он разместил таблицу поправок ко второму чтению в законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» (регистрационный номер 10 449).
Железняк сообщил, что завтра, 27 февраля, планируется начало работы Комитета по вопросам обороны по подготовке законопроекта ко второму чтению и, соответственно, рассмотрение поправок.
Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике, пишет Reuters.

Законопроект о мобилизации: принят в первом чтении

По материалам:
УНІАН
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