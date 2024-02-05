Верховная Рада просит Минобороны уточнения по поводу повесток в е-кабинете — Finance.ua

Верховная Рада просит Минобороны уточнения по поводу повесток в е-кабинете
Верховная Рада хочет уточнения от Минобороны относительно нового законопроекта о мобилизации. В частности, парламент потребует разъяснений об идеях рассылать повестки через электронный кабинет призывника.
Об этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщил в эфире телемарафона.
«Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете. Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфоны», — сказал нардеп.
По его словам, сейчас есть вопросы о необходимости введения принуждения для выехавших за границу. Чернев объяснил, что речь идет о лишении права получать консульские услуги.
«Хотят услышать позицию Министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли наши консульские отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, вернутся ли люди, или мы их потеряем навсегда», — добавил парламентарий.
Напомним, украинское правительство представило Верховной Раде последний законопроект, связанный с мобилизацией. В этом документе предлагается отправлять повестки через электронный кабинет призывника.
В рамках мобилизационной подготовки граждане Украины должны будут зарегистрировать свой электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. В течение 60 дней с момента начала проведения мобилизационных мероприятий военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК.
Справка Finance.ua:
- в Верховную Раду подали обновленную версию законопроекта о мобилизации;
- в частности, призывной возраст граждан уменьшится с 27 до 25 лет. Также состоится отмена срочной службы — вместо нее введут обязательное прохождение базовой военной подготовки;
- кроме того, законопроект предлагает ряд ограничений для уклоняющихся. Однако в отличие от предыдущей версии документа, эти ограничения будут налагаться в судебном порядке.
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