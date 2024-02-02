Украинцам хотят посылать повестки через электронный кабинет: как это будет работать — Finance.ua

Украинцам хотят посылать повестки через электронный кабинет: как это будет работать Сегодня 19:06

Украинцам хотят посылать повестки через электронный кабинет: как это будет работать

Украинское правительство представило Верховной Раде последний законопроект, связанный с мобилизацией. В этом документе предлагается посылать повестки через электронный кабинет призывника.

Об этом сообщается в соответствующем проекте закона.

В рамках мобилизационной подготовки граждане Украины должны будут зарегистрировать свой электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста.

В течение 60 дней с момента начала проведения мобилизационных мероприятий военнообязанные должны актуализировать свои учетные данные через Центры предоставления административных услуг, электронный кабинет или ТЦК.

Как это будет работать? Как добавляют в соответствующем документе, повестку могут отправить через электронный кабинет, а днем ​​ее вручения будут считать тот, когда в территориальном центре комплектования и социальной поддержки получили уведомление о ее доставке. Если же повестку послали позже 17:00, она будет считаться врученной в следующий рабочий день.

Призывник имеет право предупредить о неприбытии в ТЦК и СП в течение трех дней, однако только по уважительным причинам, в частности, событий стихийного характера, болезни, действий россии или смерти близкого родственника.

Справка Finance.ua:

Напомним, текст документа появился на сайте Верховной Рады 30 января, и он содержит колоссальное количество нововведений, касающихся мобилизации;

например, согласно тексту документа, за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.

Фокус По материалам:

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