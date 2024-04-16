Зеленский подписал закон о мобилизации — Finance.ua

Зеленский подписал закон о мобилизации Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте парламента, закон был возвращен с подписью от президента сегодня, 16 апреля.

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Речь идет о соответствующем проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета (№ 10 449).

Что предусматривает законопроект № 10 449 о мобилизации и военной подготовке:

мобилизация предлагается от 25 до 60 лет;

с 2025 года в высших учебных заведениях вводится базовая военная подготовка;

от прохождения базовой военной подготовки в университетах освобождаются некоторые категории граждан;

вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;

граждане с 18 лет могут выбрать время прохождения базовой военной службы;

граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Напомним, ранее Зеленский сделал заявление об уклоняющихся от мобилизации.

«По запросу наших войск есть некоторые изменения в мобилизации, и согласно этой мобилизации есть усиление контроля уклонистов. Хочу сказать, что любой человек и даже без этого закона, который нарушал закон о мобилизации и был мобилизационного возраста и был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство», — заявил президент.

Он отметил, что законопроект зафиксирует некоторые нормы, которые помогут военному руководству. В частности, документ содержит важные вопросы поддержки военных, которые находятся на фронте, а также вопросы отпусков и ротации.

Кабинет министров Украины планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды страны посредством продления аудита и верификации расходов. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По его словам, при планировании бюджета правительство рассчитывало, как будет двигаться и вопрос мобилизации, и вопрос оборонной операции, и наших наступательных операций.

Справка Finance.ua:

11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 10 449, регулирующий процедуру мобилизации. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент;

в тексте нового закона предусматриваются ограничения в управлении транспортными средствами для уклоняющихся от мобилизации лиц, а также положения об изъятии авто для нужд армии. Рассказываем подробно, какие именно.

11 апреля Рада также проголосовала за постановление, согласно которому правительство должно предусмотреть дополнительное вознаграждение в размере 70 тыс. грн военным на передовой

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