Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ключевые задачи нового закона — Finance.ua

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Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ключевые задачи нового закона

Казна и Политика
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Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ключевые задачи нового закона
Мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ключевые задачи нового закона
Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин прокомментировал принятие закона о мобилизации народными депутатами Украины.
«Там прописаны механизмы, которые могут улучшить мобилизацию. Прежде всего речь идет об учете военнообязанных. Государство должно знать, кто забронирован, кто может быть мобилизован, кто имеет отсрочку и т. д. Также там четко прописаны права и механизмы работы ТЦК и СП. Ведь это становилось поводом для спекуляций, в том числе и во время российских ИПСО. Сейчас это все прописано и нормировано», — сказал Лазуткин в эфире телемарафона.
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Он также отметил, что в обновленном законе о мобилизации предусмотрен ряд новых поощрений для людей, которые станут в ряды Сил обороны Украины.
Кроме того, там есть нормы, которые можно считать поощрительными для военнообязанных. Это те же 150 тысяч гривен на приобретение автомобиля, 50% от первого взноса, если человек хочет приобрести жилье в кредит, 100 тысяч гривен после первого года службы. Кроме того, военные, выведенные из распоряжения командира воинской части из-за длительного лечения, будут постоянно получать нормальную зарплату, которая позволит им жить и лечиться", — пояснил Лазуткин.
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Кроме того, представитель Минобороны прокомментировал введение повторного ВВК для людей, которые после 24 февраля получили 2 или 3 группу инвалидности.
«Были достаточно вопиющие случаи в том числе и с получением инвалидности. По итогам этого процесса можно будет говорить о коррупционной составляющей, если не подтвердится инвалидность у этих групп и их будет много, то соответствующим органам нужно будет обратить внимание. В том, что там большой мобилизационный потенциал, об этом говорить не приходится. Определенный процент можно будет привлечь в Силы обороны, но в первую очередь нужно привлекать тех, кто готов воевать за свое государство», — отметил он.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍

По материалам:
УНІАН
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