Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів — Finance.ua

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Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів

Казна та Політика
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Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів
Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів
Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 2 квітня, прийняв зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.
Про це в Telegram-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.
В Україні з початку дії воєнного стану змінилися правила перетину кордону. Зокрема мова про військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років — вони не мають права виїхати з України.
Однак позиція Державної прикордонної служби щодо виїзду студентів-чоловіків залишається незмінною. Це пов’язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.
Тепер же це правило буде змінено.
Нагадаємо, осінню 2023 року президент Володимир Зеленський доручив полегшити виїзд за кордон студентів немобілізаційного віку у рамках академічної мобільності.
За матеріалами:
РБК-Україна
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