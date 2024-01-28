В Минобразования раскрыли детали об объединении вузов — Finance.ua

В Минобразования раскрыли детали об объединении вузов Сегодня 20:49 — Казна и Политика

В Минобразования раскрыли детали об объединении вузов

В Украине за последние 15 лет количество студентов сократилось почти вдвое, поэтому число заведений высшего образования (ЗВО) уменьшат путем объединения.

Министр образования и науки Оксен Лисовой подробно рассказал , что предполагает модернизация вузов и какие преимущества будет иметь. Министр отметил, что ситуация с вузами не отвечает современным требованиям.

Он отметил, что в 2009 году в стране работало 350 заведений высшего образования, где в среднем получали образование по 6700 студентов. Однако в настоящее время количество ЗВО насчитывает 300, а среднее количество студентов в каждом из них составляет около 400 человек.

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«Количество абитуриентов ежегодно уменьшается, и, к сожалению, эта тенденция будет продолжаться. Основная причина — депопуляция. Также свою роль играет война», — объяснил ситуацию Лисовой.

По его словам, в результате объединения ЗВО, которые присоединятся к другим вузам, будут иметь следующие преимущества:

большие возможности для развития научно-образовательного потенциала;

доступ к инвестициям программы Всемирного банка в учебно-научном и лабораторном оборудовании для целевых нужд института или факультета;

возможность сконцентрировать ресурсы на подготовке конкурентоспособных профессионалов для конкретной отрасли.

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Он подчеркнул, что присоединяющиеся к более крупным вузам ЗВО сохранят определенную степень автономности, трансформируясь в отдельные институты или факультеты. Научные школы получают дополнительные возможности для развития, не растворяясь в вузе, к которому присоединяются.

Лисовой объяснил, что объединение вузов будет происходить дифференцированно.

Он добавил, что на обучение студентов реорганизация учебных заведений не повлияет. Изменения будут касаться уже будущих получателей высшего образования.

Справка Finance.ua:

ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине в рамках реформы высшего образования вводится модель государственных грантов для студентов, которые позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение;

глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о планах государства по изменению процесса получения высшего образования. По его словам, теперь студенты смогут выбирать, сколько учиться, а также менять специальность. Кроме того, контрактники смогут регулировать сроки своего обучения.

УНІАН По материалам:

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