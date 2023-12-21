Стипендии в вузах повысят, но будут выплачивать только некоторым студентам — Finance.ua

Стипендии в вузах повысят, но будут выплачивать только некоторым студентам Сегодня 19:03 — Личные финансы

Стипендии в вузах повысят, но будут выплачивать только некоторым студентам

Минобразования готовится повысить стипендии в высших учебных заведениях, но выплачивать их только некоторым студентам.

Стипендии повысят до сумм, на которые студенты смогут выжить, рассказал заместитель министра Михаил Винницкий, передает «НВ».

«Мы изменим эту систему. Теперь стипендии будут оставаться у тех, кого государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения. Кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же она будет увеличена до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить», — сказал он.

Замминистра убежден, что современная стипендия в размере 1,7 тыс. грн, а с 2024 года — 2 тыс. грн является популизмом.

«Эти средства, скорее, приятный бонус, а не деньги на проживание. А быть бонусом — не функция стипендии. Плата за общежитие привязана именно к стипендии, поэтому украинские общежития выглядят ужасно», — добавил Винницкий.

Справка Finance.ua:

Университет логистики в Германии предлагает украинцам стипендии для обучения на четырех программах: подготовка, бакалавр делового администрирования, магистр в области глобальной логистики, магистр международного менеджмента. Предложение полностью покрывает расходы на образование;

правительство приняло Постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, в заключении или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии рф против Украины, а также их дети.



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