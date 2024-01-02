В Минобразования сообщили о массовом закрытии вузов в Украине — Finance.ua

В Минобразования сообщили о массовом закрытии вузов в Украине Сегодня 22:24 — Казна и Политика

В Минобразования сообщили о массовом закрытии вузов в Украине

В Минобразования заявили о намерении провести массовое сокращение вузов в Украине. Также будут закрыты филиалы университетов.

Заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий сообщил , что в настоящее время работают около 170 государственных вузов, подчиненных государству. Их количество должно уменьшиться до 100.

До кардинальных изменений в системе высшего образования, 15 лет назад, в Украине действовали 350 вузов. В одном из них обучались 6,7 тысяч студентов. Сейчас в Украине 300 высших учебных заведений, в среднем по 3400 студентов на вуз, что вдвое меньше. Инфраструктура рассчитана для одного числа студентов, а их уже наполовину меньше.

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«Мы идем по эволюционному пути и понимаем, что количество университетов нужно уменьшать. Остальное модернизировать», — объяснил Винницкий.

На реформу образования предусмотрены средства из бюджета Всемирного банка, но они не рассчитаны для такого большого количества вузов. Поэтому некоторые из них объединят: к сильным присоединятся более слабые.

По словам чиновника, МОН закроет так называемые филиалы университетов.

В Украине около 70% выпускников стремятся поступать в вузы и получать высшее образование. В Европе этот показатель ниже — около 30%. Михаил Винницкий назвал это высоким процентом.

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«У нас очень мало было сделано с реформой профессионально-технического и профессионального образования. И сейчас мы понимаем, что один из приоритетов Министерства образования — это как раз усиление этого звена», — отметил замминистра.

По словам Винницкого, в Украине стремятся перейти от советского индустриального типа обучения к концепции, где есть университеты — места подготовки научных кадров, где можно получить степень магистра, есть аспирантура.

«Мы будем убирать так называемые филиалы университетов, потому что университет — это обязательно сообщество, которое имеет свой кампус, иначе качественно обучать не получается», — добавил он.

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НВ По материалам:

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